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(Özel) Hayatını karartan kilolarından mide ameliyatıyla kurtuldu

Zonguldak’ta vücut ağırlığı 170 kiloya ulaşan 38 yaşındaki Oğuzhan Turhan, ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen mide ameliyatı sonrası 130 kiloya düştü. Ameliyat sonrası yaşam kalitesinin arttığını söyleyen Turhan, en büyük sorunu olan uyku apnesinden de kurtulduğunu anlattı.

Sağlık 06.03.2022, 13:45
(Özel) Hayatını karartan kilolarından mide ameliyatıyla kurtuldu

Zonguldak’ta vücut ağırlığı 170 kiloya ulaşan 38 yaşındaki Oğuzhan Turhan, ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen mide ameliyatı sonrası 130 kiloya düştü. Ameliyat sonrası yaşam kalitesinin arttığını söyleyen Turhan, en büyük sorunu olan uyku apnesinden de kurtulduğunu anlattı.

Kilimli ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Oğuzhan Turhan, kendi imkanlarıyla diyet ve spor yaparak kilo verme çabasını sürdürdü. Turhan, zaman zaman zayıflamayı başarsa da vücut ağırlığı yeniden 170 kiloya ulaştı. Ameliyat olan kişilerle görüşüp mide ameliyatı olmaya karar veren Oğuzhan Turhan, ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Bölümü’nde doktor İlhan Taşdöven’e başvurdu. Başarılı bir mide ameliyatı geçiren Turhan, 40 günlük sürede yaklaşık 30 kilo verdi.

Fazla kilolarından kurtulması sonrası şikayetlerinin azaldığını en çok da uyku apnesi sorununun ortadan kalktığını anlatan Turhan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Zonguldak Kilimli’de yaşıyorum. Yaşım 38. Uzun yıllardır fazla kilolarımla mücadele ediyordum. Rejimlerle, diyetlerle, sporlarla zayıflayıp sonra tekrardan kilo alan bir yapının içerisindeydim. İstediğim ideal kiloma ulaşamıyordum. Orta yaş grubunda olduğum için ilerleyen günlerde kiloya endeksli sağlık problemleri yaşamaya başlamıştım. Uyku apnesi gibi şikayetlerim olmuştu. Ben bu ameliyatı bu yazdan beri düşünüyordum. Araştırıyordum. Bu ameliyatı olan kişilerle görüşmeler yaptım. Ve bu ameliyatı olmaya karar verdim. En önemli kararı vermemin sebebi de doktor İlhan bey oldu. Zihnimdeki tüm soru işaretlerini cevaplandırdı. Ameliyat olanın 40 günü geçti. Ameliyat öncesi 170 kiloydum. Şu an 140 kiloydum. 30 kilo kadar verdim. Bundan sonra yeme alışkanlığımızı şu an için değiştirdik. Günlük spor faaliyetlerinde bulunuyoruz. Yürüyüşlerimizi yapıyoruz. Bundan sonra hayatımızda spor etkinliğimizi devam ettirerek hayatımızı devam ettiriyoruz. Önceden giydiğim kıyafetleri şu an giyemiyorum. Gardrobumuzu değiştirmeye başladık. Ameliyat sonrası en büyük sorun geceleri uyku apnesi sorunum vardı. Sağlıklı bir uyku geçiremiyordum. Bundan dolayı gün içerisinde çok yorgun oluyordum. Bu sorun şu an tamamen gitti. Ben bu ameliyatı tavsiye ediyorum. Hayat kaliteleri artacak. Hayata daha pozitif bakmaya başlayacaklar. Ameliyatın artık bu seviyede Türk Hekimlerinin de tıbbi olarak çok geliştiğini söyleyebilirim. Bülent Ecevit Üniversitesi’ndeki Genel Cerrahi bölümündeki doktor İlhan beyi tavsiye ediyorum."

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