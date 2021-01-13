(Özel) Hareketsiz şekilde geldiği hastaneden yürüyerek taburcu oldu

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Hatay’da özel bir hastanede tedavi altındayken entübe olan ve solunum güçlüğü çeken 1.5 yaşındaki İlayda Tunç, hava ambulansıyla getirildiği Kayseri Şehir Hastanesi’nde ’Guillain-Barre’ teşhisi konuldu. Minik İlayda hareketsiz bir şekilde geldiği hastaneden yapılan tedavinin ardından yürüyerek taburcu olurken, Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Adem Dursun, "Hastanemizde uyguladığımız tedaviler ile hastamızı yürür ve kendi başına nefes alabilir vaziyette taburcu ediyoruz. Şuanda onun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Hatay’da özel bir hastanede gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi görürken entübe olan ve solunum güçlüğü çeken 1.5 yaşındaki İlayda Tunç, geçtiğimiz 22 Ekim’de hava ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesine getirildiği Burada yapılan tetkiklerde ’Guillain-Barre’ teşhisi konan minik İlayda’nın tedavisi hızlandı. Yaklaşık 3 aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan İlayda, yürür bir şekilde hastaneden taburcu edildi.

İlayda’nın tedavi süreciyle ilgili bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Adem Dursun, “İlayda 4 ay önce bacaklarda ortaya çıkan güçsüzlük şikayetiyle başvurmuştu. Bu güçsüzlük hızlı bir şekilde ilerlemişti ve kollarına doğru yayılmıştı. Hatta İlayda’nın nefes dahi alamadığını öğrenmiştik. İlayda’ya dış merkezde nefes alamadığı için solunum cihazına bağlanmıştı ve boğazından delik açılmıştı. Hasta zehirlenme tanısı ile takip ediliyordu. Biz hastayı kabul ettiğimizde bulgularının zehirlenmeden daha ziyade Guillain-Barre dediğimiz hastalıkla uygun olduğunu tespit ettik. Hastamızın hızlıca tedavisine başladık. Zaten ülkemiz modern tıbbın önerdiği tüm tedavilerin yapılabildiği bir yer. Bu hastamıza da biz kan değişimi yaptık. Kan değişimi de bu yaş grubunda ve kilodaki bir hastaya yapılabilen kolay bir uygulama değil ama ünitemizde bu tedaviler yapılabiliyor. Hastamızın takibinde solunum cihazı ihtiyacının azaldığını tespit etmiştik. O güçsüzlük şikayeti özellikle bacaklardan itibaren hızlı bir şekilde düzelmeye başladık ve daha sonra kollarını kullanmaya başladı. Solunum cihazı ihtiyacı ortadan kalktı. Hastamızın boğazında bir delik vardı ve takipte o deliği de kapattık. Şimdi hastamızı taburcu ediyoruz. Hastamız ilk hastanemize geldiğinde kollarını ve ayaklarını oynatamayan, soluk dahi alamayan bir hastamızdı. Hastanemizde uyguladığımız tedaviler ile hastamızı yürür ve kendi başına nefes alabilir vaziyette taburcu ediyoruz. Şu anda onun mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.