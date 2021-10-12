banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!

(Özel) Doğumu geciken kediye sezaryen yapıldı

İzmir’in Tire ilçesinde ilk yavrusu doğum kanalına sıkıştığı için doğumu geciken kedi, veteriner kliniğinde uygulanan sezaryen ile sağlıklı 5 yavru dünyaya getirdi.

Sağlık 12.10.2021, 10:03
(Özel) Doğumu geciken kediye sezaryen yapıldı

İzmir’in Tire ilçesinde ilk yavrusu doğum kanalına sıkıştığı için doğumu geciken kedi, veteriner kliniğinde uygulanan sezaryen ile sağlıklı 5 yavru dünyaya getirdi.

Tire ilçesinde yaşayan hayvansever Elif Şaşmaz’a ait "Gofret" isimli hamile kedi, vakti gelmiş olmasına rağmen doğum yapamadı. Kedisinin içinde bulunduğu zor durumu farkeden Şaşmaz, doğum kanalında bir sorun olduğunu gördü. Gofret, sahipleri tarafından vakit kaybetmeden veterinere götürüldü. Cerrahi Bilim Uzmanı Veteriner Sıla ve İsmail Zilci çiftinin muayene ettiği kedi ve yavruları için sezaryen kararı alınarak zamana karşı yarış başladı. Bir saat süren başarılı sezaryen operasyonu ile anne kedi ve 5 yavrusu kurtarıldı. Anne kedi Gofret, veterinerler çiftin yardımıyla yavrularını emzirmeye başladı.

Cerrahi Bilim Uzmanı Veteriner Sıla Zilci, kedilerin doğum sürecinin 55. ve 65. günler arasında olduğunu belirterek, "Bu anne kedimiz gebeliğinin 65. günündeymiş ve hala doğuramamış. Kedi sahipleri, yavrulardan birinin doğum kanalına sıkıştığını fark etmiş. Acil sezaryene almamız gerekti. Tüm yavruları sezaryenle kurtardık. Hepsinin sağlık durumu gayet iyi" dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1