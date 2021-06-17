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(ÖZEL) Covid19 aşısından sonra dikkat çeken olay

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir vatandaş, Covid19 aşısı vurduğu koluna koyduğu 1 liranın yapıştığını fark ettiğini söyledi.

Sağlık 17.06.2021, 09:50
(ÖZEL) Covid19 aşısından sonra dikkat çeken olay

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir vatandaş, Covid19 aşısı vurduğu koluna koyduğu 1 liranın yapıştığını fark ettiğini söyledi.

İlçede kahvecilik yapan esnaf Ali Kaymak, 1 lirayı aşı vurulduğu yere koyunca kolunun parayı çektiğini fark ettiğini anlatarak, "Aşı olduktan sonra bunu fark ettim. Artı olarak tiktok’ta video olarak paylaşmışlar Ben dalga geçiyorlar zannettim, ama gerçekmiş" dedi.
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