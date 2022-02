(Özel) Bu eğitim hayat kurtarıyor

MERSİN (İHA) – Günlük yaşamda her an karşılaşılabilecek herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda ilk yardım tekniklerini bilmek hayat kurtarıyor. Bu teknikleri öğrenmek ve bir yaşama dokunmaksa il sağlık müdürlükleri veya yetkilendirilen özel merkezlerde iki günlük kısa bir eğitimden geçmek kadar kolay.

Hemen hepimiz evde, sokakta ya da iş yerinde bir kaza, ani bir rahatsızlık, düşme, zehirlenme, boğulma gibi yaşamı tehlikeye sokan durumlarla karşılaşabiliyoruz. Yardımseverliğiyle bilinen Türk milleti olarak, bu tür olaylar karşısında ilk tepkimiz de anında yardıma koşmak oluyor. Peki ama bilinçsizce yaptığımız bu yardımlar ve müdahalelerin, karşımızdaki kişinin yaşamını daha da tehlikeli bir duruma düşürebileceğinin farkında mıyız? İlk yardım tekniklerini bilmenin ne kadar önemli olduğu, işte tam da bu noktada ortaya çıkıyor, çünkü bilinçli yapılan her ilk yardım bir hayat kurtarıyor.

Yaşamımızda bu kadar önemli olan ilk yardımı öğrenmek ve bir hayata dokunmak için yapmamız gereken tek şey ise Sağlık Bakanlığı bünyesinde tüm illerde sağlık müdürlükleri aracılığıyla verilen 2 günlük eğitimden geçmek. Alanında uzman ve yetki belgeli eğitmenler tarafından verilen ilk yardım eğitimiyle sağlık görevlileri gelene kadar yapacağınız acil müdahalelerle siz de bir hayat kurtarabilirsiniz.

Ücretsiz olarak ilk yardımın tüm tekniklerini öğrenmek mümkün

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Biriminde de isteyen herkese ve her kuruma ücretsiz olarak ilk yardım eğitimi veriliyor. Bugüne kadar gerek bireysel gerek kurumsal binlerce kişiye verilen ilk yardım eğitimi, eski devlet hastanesi bahçesindeki Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Salonunda düzenli olarak devam ediyor.

Mersin genelinde 32 eğitmenle hayatlara dokunmayı sürdüren İl Sağlık Müdürlüğü, ilk yardım eğitimlerinin kapısını İHA’ya açtı. İki gün boyunca 16 saatlik eğitimden geçen farklı meslek gruplarından kursiyerler, önce ilk yardımla ilgili teorik bilgileri alıyor, ardından uygulamalı olarak nasıl müdahale etmesi gerektiğini hem mankenler hem de kendi üzerlerinde deneyerek öğreniyor. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerler, 3 yıl geçerli sertifikalarını alıyor. Her 3 yılda bir güncelleme eğitimine katılanların sertifikaları geçerliliğini koruyor.

“İlk yardım, hayatımızın her anında, her alanında var”

Acil Sağlık Hizmetleri Birimi İlk Yardım Birim Sorumlusu Sultan Selçuk Yaşar, başvuru yapan herkese ücretsiz olarak ilk yardım eğitimi verdiklerini söyledi. Bu eğitimi ücretli veren özel merkezlerin denetiminin ve sertifika onaylarının da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirten Yaşar, “İlk yardım, hayatımızın her anında, her alanında var. Çocuğumuzla, eşimizle, işimizde, bir dolmuş beklerken bile her an başımıza gelebilecek müdahalelerden bahsediyoruz. Eğitime gerek bireysel gerek kurumsal çok fazla talep var. Biz özellikle adliye, cezaevleri, huzurevleri, asker, polis, öğretmen gruplarını önceliyoruz. Ayrıca isteyen firmalara da eğitim veriyoruz” dedi.

“İlk yardımı bilmek hayat kurtarıyor”

İlk yardım sertifikasını alabilmek için ilkokul mezunu ve 18 yaşını doldurmanın yeterli olduğu bilgisini veren Yaşar, “Bütün halkın bu konuda bilinçlendirmesi çok önemli. Siz çok bilinçli olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz, sağlık personeli de olabilirsiniz ama sizin çocuğunuzun durakta başına bir şey geldiğinde yakınındaki kişinin uzman olmasına gerek yoktur, ilk yardımı biliyor olması yeterlidir ve inanın bu hayat kurtaracaktır. Çok ufak dokunuşlarla insanların yaşamında kahraman olarak kalıyorsunuz. Kesinlikle bir hayat kurtarıyoruz, bir hayata dokunuyoruz. Bazen de bir hayata dokundurtmuyoruz. Bu eğitimlerle yanlış müdahalelerle zarar verilmesini engelliyoruz” diye konuştu.

“Eğitimin en güzel yanı aldığımız geri dönüşler”

Bugüne kadar binlerce kişiye eğitim verdiklerini vurgulayan Yaşar, “Güncelleme eğitiminde, kimi zaman en yakınına kalp masajı yapan kimi zaman da hiç tanımadığı bir insana dokunan insanlarla karşılaşıyoruz. Bu en güzel yanı zaten. Eğitmen olarak yaşadığımız en güzel duygulardan biri bu” şeklinde konuştu.

Yaşar, 2021’de bin 500 kişiye ilk yardım eğitimi ve sertifikası verdiklerini, özel merkezlerde de 4 bin 600 kişinin eğitim aldığını kaydetti.

“İlk yardım bilenlerin sayısının çoğalmasını istiyoruz”

112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi Sorumlusu ve İlk Yardım Eğitmeni Oya Yılmaz da vakalarda kişilerin hayatta kalma şanslarının artması için ilk yardım bilenlerin sayısının çoğalmasını istediklerini söyledi. Yılmaz, “Özellikle kalp masajı ve suni solunum gibi temel yaşam desteği, yabancı cisim tıkanıklığı bizim için çok önemli. Özellikle çocuklarda, bebeklerde yabancı cisim tıkanıklığında başarılı bir müdahale yapıldığı takdirde gerçekten iyi sonuçlar alınabiliyor. Ayrıca, kanamalarda, kırık-çıkıkta, zehirlenmelerde ilk yardım, kaza yapan birini araçtan çıkarma gibi birçok müdahalemiz var. Buradan iki günlük eğitimi alan ve sertifikaya hak kazanan herkes bu müdahaleleri yapabilir” dedi.

“Yanlış müdahale her zaman hayata tutunmayı zorlaştırır”

Yanlış müdahaleler konusunda uyarılarda da bulunan Yılmaz, “Yanlış müdahale her zaman hayata tutunmayı zorlaştırır. İlk yardım eğitimi almış olabilirsiniz ama her yaptığınız müdahaleden önce bir tereddüdünüz varsa lütfen tereddütte kaldığınız hiçbir müdahaleyi yapmayın. Sadece başında bekleyin, 112’yi arayın ve gelmesini bekleyin. Bu da yapacağınız en büyük yardım olacaktır. Eğitim almayanlar da yardıma koşuyor ama bilinçli yapılmayan ilk yardım bazen kötü sonuçlar doğurabiliyor. O yüzden bu eğitimi almamış, bilinçli olmayan hiç kimsenin yapmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.