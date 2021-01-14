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(Özel) Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, Covid-19 aşısı olduktan sonra hissettiklerini anlattı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte Covid-19 aşısı oldu. Aşı sonrası hissettiklerini anlatan Kayıpmaz, “Öncelikle dün oldukça önemli bir adımdı. Pandemiyle mücadelemizde önemli bir kritik eşiği geride bıraktık” dedi.

Sağlık 14.01.2021, 14:59
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(Özel) Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, Covid-19 aşısı olduktan sonra hissettiklerini anlattı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte Covid-19 aşısı oldu. Aşı sonrası hissettiklerini anlatan Kayıpmaz, “Öncelikle dün oldukça önemli bir adımdı. Pandemiyle mücadelemizde önemli bir kritik eşiği geride bıraktık” dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Çin’den getirilen inaktif Covid-19 aşısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte ilk vurulanlardan oldu. Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, aşı vurulduktan sonra yaşadıklarını anlattı. İlk olarak çok kısa süreli aşı yerinde ağrı olduğunu belirten Kayıpmaz, onun haricinde hiçbir etki olmadığını söyledi. Aşıya ulaştıkları ve vurulduğu için mutlu olduğunu kaydeden Kayıpmaz, sırası gelen tüm vatandaşların aşı olmalarını tavsiye etti.

“Pandemiyle mücadelemizde önemli bir kritik eşiği geride bıraktık”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ardından Covid-19 aşılaması gerçekleşen Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşının ertesi günü hemen işinin başına geldiğini belirterek, “Öncelikle dün oldukça önemli bir adımdı. Pandemiyle mücadelemizde önemli bir kritik eşiği geride bıraktık. Aşılama dün itibarıyla başladı. Bugün de sağlık çalışanlarımıza yaygın olarak yapılmaya başladı. Ankara Şehir Hastanesi’nde de şu anda aşılama devam ediyor. Sağlık çalışanlarımızın aşıya olan ilgisinin ise çok yüksek olduğunu görüyoruz. Sizler de zaten orada gözlemlediniz. Ben dün aşı olduktan sonra aşı uygulama bölgesinde kısa süreli ağrı hissettim. Üzerinden 15 saat geçtiği halde herhangi bir beklenmedik etkiyle karşılaşmadım. Genellikle aşı olduktan sonra 48 saat içerisinde kendiliğinden sonlanan halsizlik, yorgunluk, aşı uygulama bölgesinde ağrı, ateş yüksekliği, onun dışında kas eklem ağrısı gibi istenmeyen etkiler olabiliyor. Bende şu ana kadar böyle bir durum oluşmadı. Bundan sonraki süreçte de yine aşı sonrası istenmeyen etkiler açısından kendimi gözlemeye devam ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu aşı uygulanmaya başladığı andan itibaren olmayı zaten hedefliyorduk”

Daha önce de aşı ülkeye geldiği an sırası gelmesi halinde aşı olacağını birçok kez beyan ettiğini hatırlatan Doç. Dr. Kayıpmaz, “Biz daha önce de bu aşı uygulanmaya başladığı andan itibaren olmayı zaten hedefliyorduk. Dün de Bilim Kurulu üyelerimiz, değerli bilim insanlarımızla aşımızı olduk. Sağlık Bakanımız da katıldı buna. Devlet büyüklerimizin de aşı kampanyasına katılması son derece önem arz ediyor. Çünkü insanların aşıya olan güvenini de artırıyor. Örneğin toplumun önünde popüler öğretim üyelerinin aşı olması gerçekten de aşıya olan güveni de artırıyor. Bu anlamıyla başarılı bir kampanya yürüteceğimizi ümit ediyorum. Ümit ediyorum ki insanlarımız da tıpkı sağlık çalışanlarında olduğu gibi ilerleyen günlerde aşıya karşı ciddi bir teveccüh göstereceklerdir” diye konuştu.

“Normale dönüş anlamında tedbirlerimizle şu anda aşımız elimizdeki en önemli araç olacak”

Halkın önemli bir kesiminin aşılanmasıyla toplum bağışıklığına ulaşılarak Coivd-19’dan el birliği ile kurtulmayı hedeflediklerinin altını çizen Kayıpmaz, şunları kaydetti:

“Bu noktada aşılama ve şu andaki kısıtlamalar, tedbirli yaşantımızla normale dönüşümüz, tabii bu hiçbir zaman belki de eski normalimiz gibi olmayacak. Ama yeni normalimize dönüş anlamında elimizi güçlendirecek. Aşılanan bireylerin sayısı arttıkça, normale dönüşümüz de o denli hızlı olacak. Şu anda bildiğiniz gibi yüz yüze eğitimi dört gözle bekleyen öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz var. Çünkü bildiğiniz gibi, hiçbir zaman uzaktan eğitim o yüz yüze eğitimin sıcaklığını; özellikle de temel eğitimde, uygulamalı bilimlerde tutmuyor. Bundan dolayı okullarını özleyen öğrencilerimiz, üniversitelerini özleyen öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğretim üyelerimiz var. Uzaktan eğitimin temel eğitime, yüz yüze eğitime geçişinde oldukça önem arz eden bir konu bu. Bunun dışında esnafımız artık müşterilerini ağırlayacak günlerini bekliyor. Esnafımız da gerçekten sıkıntılı günler yaşadı. Bu süreçte sonuçta sadece paket servisi ile yaşamlarını sürdürmek durumunda kalan esnaflarımız vardı. Lokanta, pastane, kafeterya işleten esnaflarımız gibi. Onların normale dönüşü anlamında, bütün günlük hayatın özellikle de bu temel eğitim gibi, sağlık gibi veya insanların keyif aldığı anlar gibi; bu alanların normale dönüşü anlamında tedbirlerimizle şu anda aşımız elimizdeki en önemli araç olacak.”
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