(ÖZEL) Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi, Türkiye’de sağlığına kavuştu

Azerbaycan’da geçirdiği trafik kazası sonrası gövde ve bacak kaslarını kullanamayan Lamiyya Hasanova, Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde uygulanan tedavi ile vücut kaslarını hareket ettirebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Azerbaycan’da yaşayan hentbol oyuncusu Lamiyya Hasanova, yaklaşık 1 yıl önce Bakü’de geçirdiği trafik kazası sonrası gövde ve bacak kaslarını kullanamama başladı. Sırt omurlarından yaralanmaya bağlı olarak 10 ay boyunca vücudunun birçok bölümünü hareket ettiremeyen Hasanova, kendi ülkesinde uygulanan fizik tedaviden sonuç alamayınca Türkiye’ye geldi. Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde 1 aylık tedavi ve rehabilitasyon gören Lamiyya Hasanova, gövdesindeki bazı kasları ve bacaklarını hareket ettirebilmenin mutluluğunu yaşadı. Aldığı olumlu sonuçların ardından tedavi sürecini uzatarak Eskişehir’de kalmaya devam eden Hasanova, eskisi gibi hareket edebileceği günlere bir an önce kavuşmak istiyor.

“Göğüs hizamdan bacaklarıma kadar hiçbir şey hissetmiyordum”

Yaklaşık 10 ay boyunca vücudunun büyük bir bölümünü hissetmediğini ifade eden Lamiyya Hasanova, “Taksiden inmiştim ve yoldan karşıya geçiyorken araba çarptı. Olayı pek hatırlayamıyorum. Kendimi ambulansın içerisinde buldum. Omurgamdan darbe almışım. Göğüs hizamdan bacaklarıma kadar hiçbir şey hissetmiyordum. 10 ay böyle kaldım. Küçük çalışmalarla başladım ancak iyileşemedim. O yüzden Eskişehir’e geldim. Şimdiki durumum öncekinden biraz daha iyi. İnşallah daha iyiye gideceğim” şeklinde konuştu.

“Bizim amacımız onu tam anlamıyla kendi yürüyebilecek hale getirmek”

Bundan sonraki süreçte, hastanın kendi kendine yürüyebilmesini sağlamayı hedeflediklerini belirten Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Tıbbi Direktörü Dr. Türkan Tünerir, “Azerbaycan’dan gelen hastamız Lamiya, hentbolcu fakat ülkesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında sırt omurlarından yaralandığı için ameliyat olmuş. Gövde ve bacak kasları çalışmadığı için yatağa bağımlı kalıyor. Ülkesinde gördüğü rehabilitasyon yeterli olmayınca bizim merkezimize geliyor. Yaklaşık 1 ay kadar önce ailesiyle birlikte buraya geldi. Eskişehir’de onları konaklattık ve Lamiya’yı hastanemizde tedaviye aldık. Gövde kaslarındaki zayıflık nedeniyle desteksiz oturamıyordu. 1 aylık tedavinin sonucunda desteksiz oturabilmeye başladı ve oturma süresi uzadı. Kol kasları güçlendi ve kendisini tekerlekli sandalyeden yatağa alabilmeye başladı. Son olarak gerekli diğer tedavilerini de yaptık. Ağrıları gitti ve uyuşmaları azaldı. Bacak kaslarına da yavaş yavaş güç gelmeye başladı. Cihazlarla kalça hareketini başlatarak adım attırmaya başlattık. 1 aylık tedavi için Eskişehir’e gelmişti ancak tedavisini uzatmaya karar verdi. Bizim amacımız onu tam anlamıyla kendi yürüyebilecek hale getirmek. Zaman içerisinde oluşacak bir süreç bu” dedi.