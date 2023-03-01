(ÖZEL) Ağız ve Diş Sağlığı Gezici Tarama Aracı yurtta kalan depremzedelere hizmet veriyor

Eskişehir Doğan Aslan Bey KYK Yurdu’nda ağırlanan depremzedelerin diş sağlığı için Ağız ve Diş Sağlığı Gezici Tarama Aracı tahsis edildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından evlerini kaybeden depremzedeler, farklı illerdeki oteller, misafirhaneler ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda ağırlanıyor. Eskişehir’e gelen depremzedelerin büyük bir kısmı ise genel sağlık kontrolleri sonrasında Doğan Aslan Bey KYK Yurdu’na yerleştiriliyor. Depremzedelerin genel sağlığın yanında diş sağlığının da ihmal edilmemesi için Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yurt yerleşkesinde hizmet vermesi amacıyla Ağız ve Diş Sağlığı Gezici Tarama Aracı tahsis edildi. 1 diş hekimi ve 1 yardımcı personel ile hizmet veren araçta muayene olabilen depremzedeler, diş operasyonu gerekliliği halinde ise randevu planlaması yapılarak diş hastanesine sevk ediliyor.

“Çocuklarda çok fazla çürük gözlemliyoruz”

Depremzede ailelerin genellikle çocuklar için muayene talebinde bulunduğunu kaydeden Diş Hekimi Deniz Aktaş, “Diş aracımız 2014 yılından bu yana bizimle. İmkânı olmayan, o an için hastaneye gidemeyecek kişilere ilk muayene ve gerekirse küçük müdahalelerini yapma amacıyla buradayız. Bugün de depremzedelerimiz için buraya geldik. Taleplerimiz genellikle çocuklar üzerine. Önce bir muayene yapıyoruz. Abur cubur kaynaklı olarak çocuklarda çok fazla çürük gözlemliyoruz. Büyüklerimizde ise protez talepleri çok oluyor haliyle depremde protezlerini kaybetmişler ya da kırılmış. Diş çekimi talebi de çok oluyor. İşlemler hastane şartı gerektirdiği için bunları çok fazla yapamıyoruz. Hastalarımızdan önce bir kayıt alıyoruz ve sonrasında muayene ediyoruz. Genel ağız içi taramasını ve bilgilendirmesini yapıyoruz. Fırçalama eğitimi veriyoruz ve çocuklarımıza fırça ve diş macunu hediyemiz oluyor. Bunun dışında hastaneye gidebilecekleri tarihi almak üzere arayacağımızı söylüyoruz. Diş hastanesiyle belirli aralıklar belirlendi. Müdürlüğümüz buradan araçla gelip alıyor ve diş hastanesine götürme görevini yapıyor” diye konuştu.

“Dolgularını, diş eti temizliğini yaptıracakları zamanda deprem felaketiyle karşılaşmışlar”

Diş operasyonu ve kontrolleri için randevu alan vatandaşların deprem felaketiyle birlikte diş sağlıklarını unuttuğunu aktaran Aktaş, “Maalesef şu dönemde özellikle en çok ihmal edilen konulardan birisi diş sağlığı olmuş. Birçok depremzedemiz doğal olarak dişlerini fırçalamayı düşünecek halde değillerdi. Maalesef şu anda onun sıkıntısını çekiyorlar. Birçoğunun depremden öncesinde randevusu varmış; dolgularını, diş eti temizliğini yaptıracakları zamanda deprem felaketiyle karşılaşmışlar. İnşallah onları da düzelteceğiz. Genel sağlıkları düzeldikten sonra diş sağlığı da bir şekilde toparlanır” dedi.

Malatya’dan Eskişehir’e gelerek Doğan Aslan Bey KYK Yurdu’nda kalan Gülizar Demirel, çocuğunu diş muayenesine getirdiğini ve verilen hizmetten çok memnun kaldıklarını dile getirdi.