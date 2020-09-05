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(Özel) Adeta yarısı gitti: 270 kilodan 120 kiloya düştü

MUSTAFA ÇARPRAZ TAM 150 KİLO VERDİ.

Sağlık 05.09.2020, 09:38
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(Özel) Adeta yarısı gitti: 270 kilodan 120 kiloya düştü

Aşırı kiloları sebebiyle sıkıntı yaşayan ve zayıflamak için operasyon geçiren Mustafa Çarpraz tam 150 kilo verdi.

Ankara’da yaşayan Mustafa Çarpraz aşırı kiloları sebebiyle nefes dahi alamaz hale gelmişti. Bu dönemde aşırı kiloları sebebiyle geceleri uyuyamadığını, ayakkabılarını bağlayamadığını, eğilip doğrulamadığını ve birçok konuda etrafındakilerin yardımına ihtiyaç duyduğunu belirten Mustafa Çarpraz geçirdiği operasyon sonrasında 7 aylık süreçte 270 kilodan 120 kiloya düştüğünü ve adeta yeniden doğduğunu söyledi.

“Zorluklarım çok fazlaydı”

Mustafa Çarpraz, “Aşırı kilolu olduğum dönemde elbise bulmakta zorlanıyordum. Giyinmede, yürümede, dolmuşa binmekte zorlanıyordum. Yani zorluklarım çok fazlaydı. Çoraplarımı giyemiyordum. Fazla yürüyemiyordum. Merdivenden çıkamıyordum. Hiçbir şey yapamıyordum. Hayatla ilgili hiçbir şeyim yoktu. Çocuklarımı kucağıma alıp sevemiyordum. O kadar zordu yani. Her baba ister çocukları ile oynamayı. Çok kilolu olduğum için çocuklarımı bile kucağıma alıp oynayamıyordum. Hani zorluklarım çok fazlaydı”

“Bitirilmiş bir hayata tekrardan başlıyorum ben”

Çarpraz “Tahminen 270 - 280 kilo arası o civarlardaydım, şuan 120 kiloyum. Tedavi sürecimde şuan 7 ay oldu. Yememe içmeme çok dikkat ediyorum. Hani hocayı da mahcup etmek istemiyorum. Benimki tam tersi. Bitirilmiş bir hayata tekrardan başlıyorum ben. Yani 270 ile ölmek üzereydim ben, kalbim falan artık kaldırmıyordu, hissedebiliyordum. Çünkü yemek yerken terliyordum. 50 metre yürüyordum, çok zorlanıyordum. Yani ayak ağrılarım çok aşırı fazlaydı. Hani bu nedenle kilo vermek benim için çok önemliydi ve hızlı kilo verdim. Yemiyorum, az yiyorum ve hocamın dediklerinden de çıkmıyorum.

“Sanki yeniden doğdum”

Ameliyat sonrasında ilk ay 30 kilo verdiğini ve daha sonra kontrollü bir şekilde kilo kaybetmeye başladığını belirten Çarpraz, “Benim açımdan yaşam kalitesi olarak her şey değişti. Yürüyüşüm değişti, gezmem değişti, eşimi alıyorum koluma takıyorum, çok rahat geziyorum. İstediğim yere oturuyorum. Çocuklarımla parka gidiyorum. Yani müthiş derecede değişiklikler var sanki yeniden doğdum”

“Mustafa bize geldiğinde basküle çıkardık ve baskül tartmadı”

Ameliyat öncesi çok aşırı bir kalori tüketimi olan Mustafa Çarpraz’ın ameliyatının başarıyla gerçekleştiğini belirten Obezite Cerrahı Doç. Dr. İbrahim Sakçak, “Mustafa bize geldiğinde basküle çıkardık ve baskül tartmadı. Kilosu o kadar yüksekti ki, kendisi yürümekte, normal hayati fonksiyonlarını yerine getirmekte çok zorlanıyordu. Böyle bir kişinin kilo vermesine katkıda bulunmak, bunu cerrahi olarak gerçekleştirmek bizi çok mutlu edecekti. Öncelikle Mustafa’yı muayene ettik. Muayene ettikten sonra hastaneye aldık ve tahlillerini yaptık. Gerekli testlerden geçirdik ve diğer doktor arkadaşlar da muayene etti. Narkoz alabileceğini ve ameliyata uygun olduğunu kararlaştırdık. Çünkü bu kadar yüksek kiloda olan birinin ameliyat süreci riskli olabilirdi. Biz bunların hepsini değerlendirdik ve gerekli hazırlıklar 3-4 gün kadar sürdü. Tüm testlerden sonra hastamızın ameliyatını yaptık. Ameliyat bir, bir buçuk saat kadar sürdü. Ameliyattan sonra direk yatağına aldık. Hiçbir yoğun bakım ihtiyacı olmadı. 2 gün hastanede yattıktan sonra 3’üncü gün eve gönderdik. Ameliyatın ertesi günü komposto suyu, bir sonraki gün yoğurt, çorba beslenmesi, bir hafta sonra sebze püreleri, 10 gün sonra da kahvaltılıklara başladık”

Mustafa Çarpraz’a tüp mide ameliyatı yaptıklarını aktaran Doç. Dr. Sakçak, bu operasyonun çok dikkatli ve belli tetkikler sonrasında yapılması gerektiğini belirtti.

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