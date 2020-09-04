banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdi
5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdi
Yağışlar geliyor sıcaklık düşüyor!
Yağışlar geliyor sıcaklık düşüyor!
Özel ders talepleri %27 arttı
Özel ders talepleri %27 arttı
Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor
Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor

(Özel) 104 yaşındaki korona virüs hastası taburcu oldu

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN 104 YAŞINDAKİ ARİFE NALBANT, HASTANEDEKİ TEDAVİSİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE TABURCU OLDU.

Sağlık 04.09.2020, 12:48
3
(Özel) 104 yaşındaki korona virüs hastası taburcu oldu

Korona virüs tedavisi gören 104 yaşındaki Arife Nalbant, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’de gördüğü korona virüs tedavisinin ardından taburcu olan 104 yaşındaki Arife Nalbant, hastalanan insanlara umut ışığı oldu. Aslen Çankırılı olan ve Çankırı’da yaşayan Nalbant, kısa bir süre önce Ankara’da yaşayan kızının yanına geldi. Burada bir sabah ansızın yere yığılmasının ardından hastaneye kaldırılan Nalbant’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Hemen tedavisine başlanan Nalbant, hastanedeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

“Gerçekten hastalığı çok rahat atlattığı söylenebilir”

Arife Nalbant’ı tedavi sürecinde yakından takip eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Elif Elibol, “Gerçekten hastalığı çok rahat atlattığı söylenebilir. Diğer gençlere kıyasla da çok rahat atlattığı söylenebilir. Hastamızın bağışıklık sisteminin daha sağlam olması ve herhangi bir ek sistemik hastalığının olmaması, obezite gibi ek bir hastalığının olmaması dolayısıyla hastalığı daha rahat atlattığı söylenebilir. Hastamız Sağlık Bakanlığının algoritmasına göre genel tedavisini aldı ve tedaviye güzel cevap verdi. Şimdi de taburcu oluyor. Tedavi süreci iyi geçti. Hastalığın seyri kişiden kişiye değişmekle beraber 104 yaşındaki hastamızın herhangi bir ek hastalığının olmaması, akciğer hastalığının olmaması, sigara kullanım öyküsünün olmaması tabii ki onun için çok büyük bir avantaj” ifadelerini kullandı.

“Köyde bağ bahçe işleri ile uğraşırdı”

Arife Nalbant’ın büyük oğlu ve hastalık sürecinde kendisine refakat eden Mehmet Nalbant, “Annemi tedavisi için buraya getirdik. Allah’a şükürler olsun düzeldi. Önce doktorlara, sonra hemşirelere çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Annem 2 buçuk, 3 aydır benim yanımdaydı. Benim yanımdan kardeşimin yanına, Ankara’ya geldi. Yeğenimin de telefoncu dükkanı vardı. Orada yeğenim herhalde arkadaşlarından kapmış virüsü. Daha sonra yeğenim içeride öksürürken, ‘Torunuma ne oldu’ diye yanına gitmiş. Sabaha karşı tuvalete giderken de kendisi yere yıkılmış. Kız kardeşim de telefonla ambulansı aramış ve bu sebeple buraya getirdiler. 2-3 seneye kadar köyde dururdu ve kışın yanımıza gelir, yazın geri köye döner, orada bağ bahçe işleri ile uğraşırdı” diye konuştu.

104 yaşında olan Arife Nalbant’ın kış ayları haricinde köyde yaşadığı ve burada her gün çapa yaparak sürekli hareket halinde olduğu ve yoğun bir şekilde ayran tükettiği, ayrıca işitme kaybı olan Nalbant’ın bundan dolayı da hiçbir şeyi kafasına takmadığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Eylül 2020
İmsak 04:58
Güneş 06:27
Öğle 13:08
İkindi 16:46
Akşam 19:39
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25