Özbey, Ambulans uçakla Türkiye’ye getiriliyor
İspanya’da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek
2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası kapsamındaki karşılaşmalar için bulunduğu İspanya’nın Las Palmas şehrinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla bugün Türkiye’ye getirilecek.
Ambulans uçağın İspanya’nın Kanarya Adalarında bulunan Las Palmas’tan bugün (TSİ) 18.00’da hareket etmesi ve gece 02.00 civarında İstanbul’a inmesi öngörülüyor.
Nedim Özbey, İspanya’nın Las Palmas şehrinde 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 65 yaşındaki Nedim Özbey’in sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumunu yakından takip ettiği Nedim Özbey’in Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmesi talimatını verdi. Nedim Özbey’in tedavisine Türkiye’de devam edilecek.
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