Oyun koltuğu alırken dikkat edilmesi gereken ipuçları

O zaman sağlıklı bir beden ve iyi bir konsantrasyon için birinci sınıf ergonomik oyun koltuğuna ihtiyacınız var. Oyun oynarken ki duruş bozuklukları ve zamanla ciddi iskelet ve kas problemleri ile karşılaşmanıza neden olabilir. Bu nedenle oyun alanınız için oyun koltuğu seçerken, görünüşü ya da malzemesi kadar vücudunuzun rahat etmesini dikkate almalısınız.

Hareketlerinizi kısıtlamamalı

Ergonomik koltuklar oyun oynarken size konfor ve hareket özgürlüğü sağlar, çünkü sunduğu ayar seçenekleri ile hareket özgürlüğünüzü kısıtlamaz.

Paranızın karşılığını vermeli

Yatırım yapacağınız ürünün 10 yılda fazla garantisi ile size uzun ömürlü kullanım vaad etmeli. Konforu ve görünümü kullandıkça bozulmamalı; ayrılan parçaları ile tamir edilebilir ve kolay temizlenir olmalı.

Bedeninizi korumalı

Ergonomik oyun koltuğu inovatif detayları içermeli nefes alan kumaşı, sırt, boyun, bel ve bilek desteği gibi özelikleri oturuşu bozukluklarına izin vermeden, sizi korumalı.

Oyun koltuğuna yatırım yapmanıza neden olacak tüm özelikler Herman Miller tasarımlarında 12 yıl garanti ile bulabilirsiniz.

Dünyanın en iyi tasarımlarını üreten 115 yıllık Herman Miller’ın koltuklarını Türkiye’de BMS DESIGN CENTER ve shop.bms.com.tr online mağazasından inceleyebilirsiniz. 25 Aralık tarihine kadar yıl sonu indirim ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz.