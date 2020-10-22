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Oxford'un aşı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü hayatını kaybetti

Oxford Üniversitesi'nin korona virüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya’dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.

Sağlık 22.10.2020, 09:07 22.10.2020, 09:10
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Oxford'un aşı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü hayatını kaybetti

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa) tarafından yapılan açıklamada, Oxford tarafından geliştirilen yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının klinik denemelerinde Brezilyalı bir gönüllünün hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu belirtilirken, ölüm nedenine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. Gizlilik gerekçesiyle daha fazla detay verilmeyeceği ifade edilirken, durumun gözden geçirildiği aktarıldı.

Brezilya basını ise 28 yaşındaki gönüllünün ölüm nedeninin "Covid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar" olduğunu yazdı.

Söz konusu Covid-19 aşısı, Oxford Üniversitesi tarafından İngiliz-İsveç çokuluslu ilaç devi AstraZeneca ile ortaklaşa geliştiriliyor. Aşı şu anda Brezilya, İngiltere, Hindistan ve Güney Afrika'da klinik deneylerin üçüncü aşamasında.

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