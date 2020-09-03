Otobüste iğne atsan yere düşmez...

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun belirlediği sayıdan fazla yolcu taşıyan araçlara ceza kesildi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce Esenyurt ilçesinde denetleme gerçekleştirildi. Yolcu kısıtlamasına rağmen yasağa uymayan minibüs ve otobüslere ceza yağdı. Durdurulan özel halk otobüsünde fazladan 10 yolcu çıktığı için Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 789 lira para cezası kesildi.

Vatandaş isyan etti

Vatandaşlar salgın sürecinde, normalden fazla yolcu taşıyan ve kurallara uymayan minibüs şoförlerine isyan etti. İşlerine giderken araçları kullanmak durumunda olduklarını vurgulayan vatandaşlar, araç sayısındaki yetersizliğe dikkat çekti. Korkudan çift maske taktığını söyleyen bir vatandaş ise, ”Zorunluluktan dolayı binmek zorundayız. İşe gitmek için başka şansımız yok. Maalesef herkesin özel arabası yok. Para kazanmak için çalışmak ve işe gitmek durumundayız. Ölümcül bir hastalık var bizim nasıl yolculuk ettiğimizi görüyorsunuz? Sefer sayısı arttırılsın biz de böyle yolculuk yapmayalım” diye konuştu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde denetimler gün boyu devam edecek.