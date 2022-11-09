Osteopati ağrının ortadan kalkmasını sağlıyor

Osteopatinin ağrıyı asıl oluşturan vücuttaki fonksiyon bozukluklarını elle tespit ettiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Eren Yıldırım, “Uygun osteopatik manipulatif teknikler mekanik kısıtlılıkları giderir, iyileşme yönünde sinir uyarımları oluşturur, dokuların kan ve lenfatik dolaşımını düzenleyerek vücudun yeniden iyileşmesini ve ağrının ortadan kalkmasını amaçlar” dedi.

Osteopatinin elle uygulanan bir teşhis ve tedavi yöntemi olduğunu söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi’nden Uzm. Dr. Eren Yıldırım, bilgilendirmede bulundu. Vücudumuzda kas iskelet sistemi, organlar, sinir ve dolaşım sistemleri birbiriyle belli bir düzen içinde uyum ile çalıştığını ifade eden Uzm. Dr. Yıldırım, vücudun bir bölümünde hareket kısıtlanması geliştiği takdirde vücudun geri kalanının da buna uyum sağlamaya çalıştığını ve böylece ağrı, hareket, postür ve fonksiyon bozuklukları ortaya çıktığını söyledi.

Osteopatinin ağrıyı asıl oluşturan vücuttaki bu fonksiyon bozukluklarını elle tespit ettiğini belirten Uzm. Dr. Yıldırım, “Uygun osteopatik manipulatif teknikler mekanik kısıtlılıkları giderir, iyileşme yönünde sinir uyarımları oluşturur, dokuların kan ve lenfatik dolaşımını düzenleyerek vücudun yeniden iyileşmesini ve ağrının ortadan kalkmasını amaçlar” şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Eren Yıldırım, osteopati branşının ilgilendiği başlıca tedavi gruplarından bahsederek, “Sırt, boyun ve bel ağrıları, eklem ve kas ağrıları, çene eklemi bozuklukları, spor nedeniyle meydana gelen yaralanmalar, duruş bozuklukları, kifoz, skolyoz, fibromiyalji, çocuklardaki bebeklik dönemi baş postür bozuklukları, hamilelik sürecindeki kas iskelet ağrıları, kabızlık, idrar kaçırma, hazımsızlık, gaz, karın ağrısı ve hazım organlarının fonksiyon bozukluklarında hastanın mevcut tedavi sürecine destekleyici tedavi olarak tercih edilir" şeklinde konuştu.