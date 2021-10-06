Osmaniye’de iki doz aşılamada yüzde 77’ye ulaşıldı

Korona virüs vaka sayılarının düşüşe geçtiği Osmaniye’de, günlük yayınlanan Covıd-19 tablosunda en az iki doz aşılamada yüzde 77’ye ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak güncellenen insidans haritasında 100 binde 152,58 oranla vaka sayılarının düşüşe geçtiği Osmaniye’de günlük yayınlanan Covid-19 tablosunda en az iki doz aşılamada yüzde 77’nin üzerine çıkıldı. Salgınla mücadele kapsamında göreve başladığı ilk günden itibaren sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, Alpaslan Türkeş Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında salgınla mücadelede aşının önemine dikkat çeken Yılmaz, hayatını kaybeden vatandaşların aşı olmayan ya da aşı sürecini tamamlamayan vatandaşlardan oluştuğunu söyledi.

Denetimlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, “Mücadeleyi başarıyla sonuçlandırabilmemiz için hep birlikte kurallara uymaya devam etmeliyiz. Ayrıca aşı olmayan vatandaşlarımızın bir an evvel aşılarını olmalarının gerekliliğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı aşı olmamış ya da aşı sürecini tamamlamamış vatandaşlarımız. Dolayısıyla bütün hemşehrilerimden, başta kendi sağlıkları olmak üzere hepimizin sağlığı için bu konuda hassasiyet göstermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

Denetimlerde Vali Erdinç Yılmaz’a Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık eşlik etti.