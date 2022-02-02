Osmangazi’ye yeni bir sağlık merkezi geliyor

Osmangazi Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve betonarme imalâtları tamamlanan Hamitler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu’nu inşaatında elektrik ve mekanik tesisat ile dış cephe kaplama çalışmaları devam ediyor. Başkan Mustafa Dündar, merkezin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Osmangazi’nin planlı ve modern gelişim bölgelerinden biri olan Hamitler Mahallesinde, yaşanan hızlı gelişimle birlikte ortaya çıkan sağlık ocağı ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz yıl Hamitler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu’nun temelini attı. Toplam 2 bin 165 metrekare alan üzerinde iki bölüm olarak inşa edilecek binanın Aile Sağlığı Merkezi’nde 5 adet muayene odası, engelli polikliniği, tıbbi müdahale odası, aşılama bebek-çocuk izlem odası, gebe izlem ve aile planlaması odası, bebek bakım odası, laboratuvar, mutfak, bekleme salonu, danışma ve tuvaletler yer alacak. Aile Sağlığı Merkezi ile birlikte inşa edilen 112 Acil İstasyon Merkezi’nde ise koordinasyon odası, teknik oda, dinlenme odası, mutfak ve depo olacak.

İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiği Hamitler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu’nda, bunların dışında 10 araçlık otopark, 2 araçlık ambulans otoparkı ve yeşil alanların bulunacağını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yatırımlarımızı, vatandaşlarımızdan gelen talepler ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda belirliyoruz. Hamitler, Yunuseli ve Güneştepe, Osmangazi’nin planlı gelişen mahallelerinin bulunduğu bir bölge. Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı bölgede artan nüfus ile birlikte ihtiyaçlar da artıyor. Bizler de, bölgenin ihtiyacını karşılayacak Hamitler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyon Merkezi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz . Temelini geçtiğimiz yıl attığımız merkezdeki betonarme bölümlerin inşaatını tamamladık. Her iki merkezin de elektrik ve mekanik tesisat ile dış cephe kaplama çalışmaları devam ediyor. Sağlık merkezimizi, en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.