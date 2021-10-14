Osmangazi personeline Kızılay’dan ilk yardım sertifikası

Türk Kızılay Bursa Şubesi tarafından Osmangazi Belediyesi personeline ‘temel ilk yardım eğitimi’ verildi.

Yatırım projelerinin yanı sıra geliştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren Osmangazi Belediyesi, personele yönelik düzenlediği temel ilk yardım eğitimlerinde bilgi tazeledi. Türk Kızılay Bursa Şubesi’nde gerçekleşen eğitimlerde belediye personeline genel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra hayat belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı, kanamalar, şeker koması, kırık, çıkık, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ile yaralı taşıma gibi konularda yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatıldı.

Uzman Hasan Uluz tarafından pratik bilgiler verilirken, cansız mankenler üzerinde uygulamalar da yaptırıldı. Toplam 16 saatlik temel ilk yardım eğitimini başarıyla tamamlayan 32 personel, Türk Kızılay Bursa Şubesi’nden onaylı sertifikalarını aldı.