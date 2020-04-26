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Oruç tutmak Covid-19’a yakalanma açısından risk oluşturmuyor

ÖZEL HAYAT HASTANESİ DİYETİSYENİ DİLARA SÜNGÜ BULUT, SAĞLIKLI BİREYLERİN ORUÇ TUTMASININ COVİD-19’A YAKALANMA AÇISINDAN BİR RİSK OLUŞTURMAYACAĞINI SÖYLEDİ.

Oruç tutmak Covid-19’a yakalanma açısından risk oluşturmuyor

ÖZEL HAYAT HASTANESİ DİYETİSYENİ DİLARA SÜNGÜ BULUT, SAĞLIKLI BİREYLERİN ORUÇ TUTMASININ COVİD-19’A YAKALANMA AÇISINDAN BİR RİSK OLUŞTURMAYACAĞINI SÖYLEDİ.

26 Nisan 2020 Pazar 10:32
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Oruç tutmak Covid-19’a yakalanma açısından risk oluşturmuyor

Özel Hayat Hastanesi Diyetisyeni Dilara Süngü Bulut, sağlıklı bireylerin oruç tutmasının Covid-19’a yakalanma açısından bir risk oluşturmayacağını söyledi. Bulut, yapılan bilimsel çalışmaların oruç tutma sırasında bağışıklık için önemli olan antikorların seviyesinde herhangi bir azalmaya rastlanmadığı yönünde olduğunu ifade etti.

Ramazan ayında da güçlü bağışıklık sistemi için beslenmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Diyetisyen Bulut, iftarla ilgili şu önerileri sıraladı: “İftarı, ezan sesi ile startı verilen bir yarış gibi görmeyelim. Peynir, zeytin, hurma gibi iftariyelikler ve mide dostu çorba ile iftarımıza başlayıp, salata ile devam ederek yemek hızımızı yavaşlatmalı, sonrasında ana yemeğe geçmeliyiz. ‘Yavaş yiyemiyorum’ diyenlerdenseniz mutlaka sofradan kalkıp 15 dakika ara vererek ön iftar ve iftar olarak öğününüzü ikiye bölmelisiniz.”

"Sahuru asla ihmal etmeyin"

Sahurun da asla ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Bulut, “Sahurda hafif ve proteince zengin beslenmenin gün boyu tok kalmamızı sağlayacağını unutmayalım. Sahurda tüketilen yumurta, peynir, süt, yoğurt, ceviz, badem içerdikleri çinko sayesinde bağışıklığı güçlendirici etki yapar. Kuru baklagil eklenmiş çorbaların sahurda tüketilmesi hem lif içeriği hem de protein içeriği nedeniyle sahur için iyi seçeneklerdendir. C vitamini ile bağışıklık sistemi arasında yakın bir ilişki olduğu bilinmektedir. Bu sebeple C vitamini yönünden zengin kivi, çilek, greyfurt, portakal gibi meyvelerin ve biber, maydanoz, roka, limon, domates gibi sebzelerin tercih edilmesi önemlidir” dedi.

10-12 bardak su tüketilmeli

Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, sözlerini şöyle noktaladı: “Güçlü bağışıklık sistemi için demir minerali önemlidir. Sahurda tüketilen yumurta, iftarda tüketilen ciğer, et, tavuk, kuru baklagiller gibi gıdaların içerdiği demirden yararlanabilmek için bu gıdaların yanında bolca salata tüketilmeli ve hemen sonra çay içilmesi demir emilimini azaltacağından, hiç olmazsa 45 dakika bekledikten sonra çay tüketmeliyiz. Susuz kalmak zayıf bağışıklık sisteminin önemli sebeplerinden biridir. Bu sebeple iftar ve sahur arasındaki kısa zamanda 10-12 bardak suyu tüketmeye çalışmalıyız.”

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