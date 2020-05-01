Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101110
ALTIN
380.859
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.8298
EURO
7.7303

Oruç tutanlara bağışıklığı güçlendiren altın tüyolar

Ramazan ayının pandemi dönemine denk gelmesiyle birlikte oruç tutmanın bağışıklığı azaltıcı etkisi olup olmadığı da merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyetisyen Aysun İpek, “Sanılanın aksine ‘sağlıklı oruç tutma kuralları’ uygulandığı takdirde oruç tutmanın bağışıklık sistemine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır" dedi.

Oruç tutanlara bağışıklığı güçlendiren altın tüyolar

Ramazan ayının pandemi dönemine denk gelmesiyle birlikte oruç tutmanın bağışıklığı azaltıcı etkisi olup olmadığı da merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyetisyen Aysun İpek, “Sanılanın aksine ‘sağlıklı oruç tutma kuralları’ uygulandığı takdirde oruç tutmanın bağışıklık sistemine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır" dedi.

01 Mayıs 2020 Cuma 17:55
1634 Okunma
Oruç tutanlara bağışıklığı güçlendiren altın tüyolar

Ramazan ayında bağışıklığı düşürmeden oruç tutmak için tüyolar veren Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Diyetisyen Aysun İpek, iftar sırası, iftar sonrası ve sahurda dikkat edilmesi gereken beslenme kurallarını anlattı. Dyt. Aysun İpek, iftarda yiyeceklerin iyi çiğnemeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak yemekle birlikte 2 bardaktan fazla su içilmemesi uyarısında bulunarak, “Bir çırpıda tüketilen aşırı miktarda suyun vücuda hiçbir yararı yoktur (hatta zararı vardır) ve gün içi susuzluğunuza hiçbir katkısı bulunmaz” diye konuştu.

GECE UYKUSUNU ATLAMAYIN

Ramazan ayında kilo almak istemeyenler için de öneride bulunan Dyt. Aysun İpek, “İftar masasını küçük porsiyonlar ile, sahur masasını büyük porsiyonlar ile hazırlamalısınız. Gece uykusunu atlayıp sahura kadar oturmayın. Gece uykusu vücudun hormon kalitesi için oldukça önemlidir. Gece uykusundaki yetersizlik gün içinde kendinizi daha kötü hissetmenize sebep olabilir” şeklinde konuştu.

Beslenme saatlerindeki değişikliklerin mide ve bağırsak yanıtlarında normalin dışında tepkiler oluşturabileceğini de sözlerine ekleyen Dyt. Aysun İpek, “Bu durum normaldir ve kısa bir süre sonra geçecektir. Uzun sürmesi durumunda uzmana başvurmanız gerekir” tavsiyesinde bulundu.

ARA ÖĞÜNLERDE CEVİZ, FINDIK, BADEM TÜKETİN

Sevilen baharatlara sahur masasında değil iftar masasında yer verme önerisinde de bulunan Dyt. Aysun İpek, “Kızartma yerine haşlama, fırın ve ızgara yöntemlerini tercih edin. Sahurda ve iftardan sonraki ara öğünde ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlara yer verin” ifadelerini kullandı.

Diyetisyen İpek şu bilgileri verdi:

“İftar sofrasında bu kurallara uyun. Orucunuzu su ve hurma ile açın. İftar öğününü iyi çiğneyerek tamamlayın. Her iftar öğününde mutlaka sebze ve yoğurda yer verin. 1 orta boy pidenin 1/8'i 1 dilim ekmek yerine geçer. Pidede porsiyon kontrolüne dikkat edin. Yemekle beraber 2 bardaktan fazla su içmeyin.

İftar sonrası için öneriler: İftardan 1 saat sonra su içmeye başlayın ve uyuyana kadar devam edin. İftardan hemen sonra meyve, tatlı tüketmeyin. İftardan hemen sonra spor yapmayın. Meyve veya tatlı tüketmek istiyorsanız, iftardan 2-2,5 saat sonrayı bekleyin. Evde düzenli spora devam etmek istiyorsanız, sporunuzu iftardan hemen önce veya iftardan 2,5 saat sonra yapabilirsiniz. İftar sonrası ara öğün yapmaya özen gösterin. (2-2,5 saat sonra).

Sahur için 7 altın tüyo: Sahurda kahvaltılık alternatiflere ağırlık verin. Her sahurda mutlaka omlet, menemen, çılbır veya haşlama usulü yumurta tercih edin. Sahurda tuzlu gıdalardan uzak durun. Sahura kadar içmeniz gereken suyu tamamlayın, sahurda aşırı su tüketmeyin. Herhangi bir saatte bitki çaylarınızdan faydalanmaya devam edebilirsiniz. Uyku problemi doğurmuyorsa kahve tüketebilirsiniz. Aşırı çay ve kahve tüketimi ertesi gün susuzluğa neden olacağından sınırlandırmanız gerekir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oxford Üniversitesi'nden aşı müjdesi: 'Olumlu sonuç aldık'
Oxford Üniversitesi'nden aşı müjdesi: 'Olumlu sonuç aldık'
Koronavirüsten sonra 'Kawasaki' tehdidi
Koronavirüsten sonra 'Kawasaki' tehdidi
Gökalp'in hayata tutunabilmesi için sadece 5 ayı kaldı
Gökalp'in hayata tutunabilmesi için sadece 5 ayı kaldı

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim