banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Trump hakkında tutuklama kararı çıkartıldı!
Trump hakkında tutuklama kararı çıkartıldı!
Denizi yok ama denizaltısı var
Denizi yok ama denizaltısı var
Ekonomideki belirsizlikler azalıyor
Ekonomideki belirsizlikler azalıyor
Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce söylediği sözler gündeme geldi!
Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce söylediği sözler gündeme geldi!

Oruç: “Salgınla mücadelede ilçe hastanelerimiz kritik bir rol üstlendi”

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Pandemiyle yürütülen mücadelede ilçe hastanelerimiz kritik bir rol üstlendi. Her sağlık tesisimizin görevini fazlasıyla yerine getirdiği bu mücadelede, yeni Vezirköprü Devlet Hastanemiz pandemiye karşı adeta Vezirköprü’ye, Vezirköprülülere kalkan oldu, onları korudu” dedi.

Sağlık 07.01.2021, 13:34
5
Oruç: “Salgınla mücadelede ilçe hastanelerimiz kritik bir rol üstlendi”

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Pandemiyle yürütülen mücadelede ilçe hastanelerimiz kritik bir rol üstlendi. Her sağlık tesisimizin görevini fazlasıyla yerine getirdiği bu mücadelede, yeni Vezirköprü Devlet Hastanemiz pandemiye karşı adeta Vezirköprü’ye, Vezirköprülülere kalkan oldu, onları korudu” dedi.

Yeni Vezirköprü Devlet Hastanesi ve Vezirköprü Ağız Diş Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, hastane yöneticilerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada sağlık yatırımlarının pandemi dönemindeki katkısına dikkat çekti. Oruç, “Ülkemizde ve ilimizde Sağlık Bakanlığımız tarafından kesintisiz olarak sürdürülen sağlık yatırımlarının önemi ve hayat kurtarıcı rolü pandemi döneminde bir kez daha görüldü. Her yeni sağlık tesisi korona virüsle mücadele önemli bir üs, önemli bir direnç noktası haline geldi. İlimizde de her hastanemizin kendisine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiği bu dönemde il merkezindeki hastanelerimizin yanında, Samsun’da son yıllarda tamamlanan Vezirköprü, Çarşamba, Bafra ve Terme Devlet Hastanelerimiz de artan servis ve yoğun bakım yatak sayılarıyla oldukça kritik bir rol üstlendiler. Bu hastanelerimizden Kasım ayında hizmete giren 200 yataklı Yeni Vezirköprü Devlet Hastanemiz, hasta sayısının artış gösterdiği bir dönemde hizmete girerek, hem il merkezindeki sağlık tesislerimizi, hasta yükünü paylaşarak destekledi hem de sağlık çalışanlarımızın özverili çalışması sayesinde korona virüse karşı adeta Vezirköprü’ye kalkan oldu, Vezirköprülüleri virüse karşı korudu, onları hayatta tuttu. Böyle zor bir dönemde hizmete giren hastanemiz açılalı henüz 46 günlük bir süre olmasına ve pandemi koşullarına rağmen 25 bin civarı hastaya tedavi olmak imkânı sundu. Hastalarımızdan 180’i ameliyathane, 200’e yakını yoğun bakım, 700’e yakını ise servis koşullarında sağlık hizmeti aldı. Yani sağlık çalışanlarımız hem Kovid-19’a karşı mücadele etti, hem de normal hastalarımızın tedavi hizmetlerini aksatmadan sürdürmeye çalıştı. Onların korona virüse karşı gösterdikleri, güçlü direnç olmasaydı, virüse karşı başarılı olmamız düşünülemezdi. Bu vesileyle ilimizde görev yapan sağlık çalışanlarımıza, özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha tüm Samsunlular adına teşekkürü borç biliyorum. Bundan sonraki süreçte herkese düşen sorumluluk, kurallara uyum noktasında tereddüt göstermeyerek, bu büyük mücadelenin boşa gitmesine izin vermemek olacaktır. Bugün haritaların yeşile dönüp, her şeyin düzelmesi bizi rahatlamamalı. Kurallara uymamamız durumunda virüsün ne kadar hızlı güçlenip, sevdiklerimizden bizi ayırabildiğini asla unutmamalıyız. Bu acıyı bir kez yaşadık. Tekrarına asla izin vermeyelim. Sağlık Bakanlığımızın ilimizdeki sağlık yatırımları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni hastanelerimiz de peş peşe hizmete girecek. Samsunlulardan tek isteğimiz bu güçlü sağlık alt yapısına önlemlere uyarak destek olmaları. İnşallah güzel günlerle aramızda sadece birkaç ay kaldı. Biraz daha mücadele, biraz daha sabır, hepimizin ihtiyacı olan tek şey bu” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner429
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Gaziantep FK 16 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12