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Oruç: “Böyle devam ederse Kovid-19’a ayrılan yataklarımızın yüzde 90’ı dolabilir”

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun’da omicron varyantının etkisiyle haftalardır artan vaka sayısının, bu hafta itibarıyla yüz binde 704,83’ten yüz binde 1314,67’ye yükseldiğini hatırlatarak, “Veriler, bize vaka sayılarımızdaki artış böyle devam ederse, şu an için bir sıkıntı yaşamasak da, birkaç hafta içinde Kovid-19’a ayrılan yataklarımızın yüzde 90’a varan oranla dolabileceğini gösteriyor” dedi.

Sağlık 15.02.2022, 14:14
Oruç: “Böyle devam ederse Kovid-19’a ayrılan yataklarımızın yüzde 90’ı dolabilir”

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun’da omicron varyantının etkisiyle haftalardır artan vaka sayısının, bu hafta itibarıyla yüz binde 704,83’ten yüz binde 1314,67’ye yükseldiğini hatırlatarak, “Veriler, bize vaka sayılarımızdaki artış böyle devam ederse, şu an için bir sıkıntı yaşamasak da, birkaç hafta içinde Kovid-19’a ayrılan yataklarımızın yüzde 90’a varan oranla dolabileceğini gösteriyor” dedi.

Samsun’daki Kovid-19 pandemisinin son durumu hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizde omicron varyantının etkisiyle haftalardır artan vaka sayımız, bu hafta itibariyle yüz binde 704,83’ten yüz binde 1314,67’ye yükseldi ve Samsunumuz Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’nın da açıkladığı gibi, 29 Ocak-4 Şubat haftasında en hızlı vaka artışı yaşayan il oldu. Omicronun ilimizdeki bulaşma hızını gösteren bu tabloya rağmen, yüksek aşı oranlarımız sayesinde, yoğun bakım yatış ve ağır hasta sayılarımızda, halen büyük bir artış yok. Son bir haftada Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayımız 147’den 153’e; ağır hasta sayımız ise 79’dan 87’ye yükseldi. Yani vaka artıyor ama aşının koruyucu gücüyle, ağır hastalık tablosuna neden olmuyor. Aşı şehrimizi ve insanlarımızı korumaya devam ediyor. Ama bu sonsuz bir koruma değil. Bizim de şehir olarak bu durumun devamını sağlamak adına bir şeyler yapmamız gerekiyor. Veriler, bize vaka sayılarımızdaki artış böyle devam ederse, şu an için bir sıkıntı yaşamasak da, birkaç hafta içinde Kovid-19’a ayrılan yataklarımızın yüzde 90’a varan oranla dolabileceğini gösteriyor. Böyle bir tabloyla karşılamamamız için, omicronun en güçlü olduğu bu günlerde, aynı güçle omicrona karşı koymalı ve katı bir şekilde maske mesafe önlemlerimize geri dönmeliyiz” diye konuştu.

Müdür Oruç uyarılarını şöyle sıraladı:

“Virüsün yayılımının önüne geçmek için ev ziyaretlerine, en az 3 hafta ara vermeliyiz. Kendimizi hasta hissettiğimizde, etrafımızdakileri koruma adına çok daha dikkatli davranmalı, varyanttan ağır bir şekilde etkilenen, özellikle 65 yaş üstü büyüklerimizi hastalığın muhtemel etkilerinden uzak tutmalıyız. Hiç tereddüt etmeden aşımızı yaptırmalı, hatırlatma dozlarımızı acilen tamamlamalıyız. Turkovac’ın koruyucu gücü şehrimizde. Yerli aşımızın bizi korumasına izin vermeliyiz. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı bilgilere göre omicron, etkisini güçlü bir şekilde hissettirdikten sonra, 3 haftalık bir periyotta gücünü kaybetmeye başlıyor. Biz de bu önlemlerle, omicronun en güçlü olduğu bu haftalarda ona darbe vurarak, şehrimizin gündeminden varyantı çıkarmalıyız. Kovid-19 ilk günden beri maske, mesafe önlemleriyle, aşılarımızı zamanında yaptırmamızla kontrol altına alabildiğimiz ama önlemlerimizi azalttığımızda, aşımızı ertelediğimizde bize yaşam alanı bırakmayan bir düşman. Gelin bu düşmanı bu 3 hafta içinde yeniden kontrol altına alalım ve şehir olarak ilkbahara sağlıklı bir şekilde girelim.”

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