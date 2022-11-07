Organlarını bağışlayanlar dualarla anıldı

Organ bağışında bulunarak, nakil bekleyen hastalara umut olan vatandaşlar, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası çerçevesinde Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa İl Müftülüğünün düzenlediği mevlit programında dualarla anıldı.

Programla ilgili konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Organ ve doku bağışlayan ebediyete intikal etmiş olan merhumlarımız için onların ruhuna ithafen bir mevlit programı icra ettik. Bunu da bugün ilimizin manevi mekanlarından biri olan Yeşil Camii’de organize ettik. Vatandaşlarımız, organ bağışında bulunanların yakınları, yine organ nakli olup hayata yeniden tutunanlar ve personelimizin katıldığı bir program oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Organ Bağışı Haftası’nda böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Emeği geçenlere ve İl Müftülüğümüze bu programda bize olan desteği için teşekkür ederiz” dedi.

Mevlit programının sonunda Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara lokma ikramı yapıldı.

Yeşil Camii’nde düzenlenen programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve nakil olmuş kişilerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Öğle namazını müteakip gerçekleşen mevlit programında organ bağışında bulunan merhumlar dualarla anıldı.