Organları 7 hastaya umut oldu

Tedavi gördüğü Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen kadın hastanın organları, nakil bekleyen 7 hastaya umut oldu.

Beyin kanaması geçirerek yakınları tarafından hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki kadın Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 2 haftadır yoğun bakımda tedavi gören hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Organ Nakli Birimi yetkililerinin aile ile yaptığı görüşmeler neticesinde, vefat eden kadının organları bağışlandı. Organ nakline izin verilmesinin ardından hastanenin organ nakil birimi Sağlık Bakanlığı Kuzey Marmara Organ ve Doku Nakil Koordinasyon Merkeziyle irtibata geçti. Nakil ekibinin oluşturulmasıyla birlikte 5 saat süren operasyonun ardından hastanede başarıyla alınan 7 organ, nakil bekleyen 7 hastaya umut oldu.

Hastanede gerçekleşen organ bağışı ve nakil işlemleriyle ilgili bilgi veren Başhekim Op. Dr. A. Murat Akgül, “Vefat eden hastamıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Vefat eden hastamız için organ bağışına onay vererek onurlu ve güzel bir davranış gösteren ailesine 7 hastaya şifa kaynağı olduğu için teşekkür ederiz. Organ bağışı bekleyen hastalar için bu bağışların önemi kelimelerle anlatılmaz. Organ bağışına gösterilecek ilgi daha çok canın kurtarılmasına vesile olacaktır. Halkımıza bu konuda güveniyoruz” diye konuştu.