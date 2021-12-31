Organları 3 Kişiye Can Oldu!

3 organın 3 hastaya umut olması acılarımızı hafifletti

Annesini evde baygın olarak bulan Ö.E, “Annem evde baygın yatıyordu. Ocakta tencere yanıyordu. İlk olarak onu söndürdüm. Ardından 112’yi aradım. Durumu kötüydü akabinde beyin ölümü gerçekleşti. Annem de organlarının bağışlanmasını isterdi. İnsanlara umut olmak onları yaşama bağlamak isterdi. Bunu da düşünerek annemin organlarını bağışladık. Şimdi annem 3 kişi de can buldu. Diğer evler de mutluluk olacak. Biz de onların mutluluğu ile mutlu olacağız. Ülkemiz de organ naklinin daha fazla olması gerekiyor” diyerek duygularını dile getirdi.

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, 3 hastaya nakledildi.

N.E'in iki böbreği ve karaciğeri İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Ferhatoğlu ve ekibince hastanede yaklaşık 3 saat süren operasyonla alındı. Nakiller sayesinde üç hastaya yeni bir yaşam imkânı doğacağını dile getiren Ferhatoğlu, organ bağışının önemine dikkati çekti. “Bu hafta ikinci kadavradan böbrek naklimizi yaptık. Bir hastamız yeniden yaşama tutundu ve yeni yıla girecek. Umuyoruz ki organ bağışı özellikle kadavran nakiller ülkemiz de giderek daha da artar. Organ bekleyen hastalar yeni yaşamlarına bu nakiller ile tutunacaklar. Organlar toprak olmasın tekrar nakil bekleyen hastalara can olsun. Bugün bağışlanan bu organlar sayesinde bugün 3 kişi hayata tutundu. Bir kişiye hastanemiz de böbrek nakli yaptık. Dün gece beyin ölümü gerçekleşen hastamızın yakınları, böbrekleri ve karaciğerini bağışladı. Umuyoruz ki organ bağışı daha fazla olur ve daha fazla kişi yeni organları ile yeni yaşamlarına mutluluk içinde devam ederler. Unutulmamalıdır ki kişi yaşamdayken organlarını bağışlayamadıysa birinci derece yakınları ailesinin izni ile bağış yapılabilir” şeklinde açıklamalarda bulundu.