Organize sanayi bölgelerinde ’yerinde aşı’ uygulaması

Kırıkkale’de, organize sanayi bölgesindeki fabrikalarda yerinde Covid-19 aşı uygulaması başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerinde aşı uygulamasının başlayacağını duyurmasının ardından Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda, mobil ekiplerle yerinde Covid-19 aşı uygulamasına başlandı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesine gelerek mobil aşı çalışmasını bugün itibarıyla başlattı. Organize sanayi bölgesi çalışanlarının bir kısmı, burada ekipler tarafından bilgilendirilerek ilk doz aşılarını oldu.

"Aşı çalışmasını yaygın bir şekilde yürütüyoruz"

Kentteki mobil aşılama çalışmaları ile ilgili bilgi veren Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Zeynep Kırdı Harbawi, "Kırıkkale’de Yüksek İhtisas Hastanesi, Kırıkkale Üniversitesi Hastanesi, aile hekimliklerimiz, ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezleri bünyesindeki ekiplerle beraber aşı çalışmasını yaygın bir şekilde yürütüyoruz. Özellikle ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerindeki sağlık personeli arkadaşlarımızla beraber organize sanayi bölgesinde, Tüpraş’ta, cezaevlerinde, diğer büyük kurum ve kuruluşlarımızda yaygın bir şekilde yerinde aşılama çalışmalarımıza mobil olacak şekilde de başladık. Bunların haricinde belediyeler ve kaymakamlıklarla da temasa geçerek kurum aşılamalarına da çıkacağız” diye konuştu.

"Herkes aşısını yaptırsın"

Uygulamanın başladığı anda İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçtiklerini söyleyen ve ilk doz aşısını olan Sedat Değirmenci, “Fabrikamızda bin 100 kişi çalışıyor. Hemen arkadaşlarla ve personelle irtibata geçtik. Formlarımızı doldurarak bugün itibarıyla başladık. Hepimiz de aşımızı olacağız inşallah. Vatana millete hayırlı olsun. Herkes aşısını yaptırsın ve ülkemiz bu hastalıktan kurtulsun. Hep birlikte güzel günlere kavuşalım ve maskelerden kurtulalım” dedi.