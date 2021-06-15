Organize sanayi bölgelerinde Covid-19 aşılaması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, organize sanayi bölgelerinde çalışan işçiler için mobil ekipler ile aşılama uygulamasının başladığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulamasına geçildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda ilk aşılar yapıldı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Ankara’nın Sincan ilçesinde yer alan Organize Sanayii Bölgesi’nde iş makinelerinin üretim ve tasarlamasını yapan bir fabrikanın çalışanlarına yerinde Covid-19 aşısı uygulandı. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan, Sincan İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Ünlü, “Biz bu uygulama ile birlikte fabrikalarımızı ziyaret ediyoruz. Bugün itibariyle işçilerimizi gelerek yerinde aşılamaya başladık. İlçemizden bahsedecek olursak, biz organize sanayii bölgemizden başlattık bu uygulamayı, tahminen 60 bin civarında işçiyi aşılamayı planlıyoruz. Bölgemizde 4 tane organize sanayii birimimiz var, fabrikalarımız yoğun olarak bulunduğu. Randevu sistemimiz yok. Yani randevusuz aşı yapabiliyoruz. Bugün için 3 ekiple başladık. Ama gerekirse artırabiliriz. Kişinin randevu zamanı da önemli değil. Mesela az önce bir işçimizin cumartesi gününe aşı randevusu vardı ama burada aşısını gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“Bu şekilde olunca süper oldu”

Fabrikada çalıştığını, cumartesi günü için aşı randevusu aldığını ama böyle bir uygulamayı duyunca da çok mutlu olduğunu belirten Ahmet Gönen, “Çok büyük bir hizmet olduğuna inanıyorum. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Randevum Cumartesi günüydü çok önceden aşımızı olduk. En büyük çekincemiz kalabalık ortamlardı. Kalabalık ortamdan ne kadar uzak durursak iyi olur diye düşünüyorduk” ifadelerini kullandı.

İş makineleri üretim fabrikasında görev aldığını belirten ve bugün randevu almak için çok uğraştığının altını çizen İsmail Badak, “Süper oldu. Öğle saatlerinde çok uğraştım, tüm sistemler doluydu. E-Devlet’ten, E-Nabız’dan randevu almak için uğraştım ama olmadı. En son buraya 30 kilometre uzaklıkta bir yer vardı, orası da olmadı. Bu şekilde olunca süper oldu. Hemen geldim aşımı da oldum. Olayım diye baya uğraştım. Nasip şimdiymiş, şimdi de çok iyi oldu” diye konuştu.