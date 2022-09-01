Organ nakli olan 5 yaşındaki Nisanur, sağlığına kavuştu

Konya’da yüksekten düşme sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen çocuğun karaciğerinin takıldığı Bursa’nın İnegöl ilçesindeki ailenin mantardan zehirlenen 5 yaşındaki kızı Nisanur hayata tutundu. 1.5 ay içinde organ nakli, anjiyo ve damar yenileme olmak üzere 6 ameliyata giren Nisanur, sağlığına kavuştu ve Ablası Fatmanur ile oyun oynamaya başladı.

Konya’da yüksekten düşme sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen çocuk, organ bekleyen hastalara umut oldu.

Karaciğeri, İnegöl’de mantardan zehirlenen Nisanur Yavuz’u hayata bağladı. Karaciğeri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı uçakla Bursa’ya getirilerek Nisanur’a nakledildi.

İnegöl’de Yavuz ailesi, Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü, ormandan topladıkları mantarı, mangalda pişirdi. Aileden yaklaşık 15 kişi, mantardan yedi. Yemeğin ardından Nisanur Yavuz, zehirlendi. Ancak Nisanur’un yaşının küçük olması ve bağışıklık sisteminin gelişmemiş olması nedeniyle durumu ağırlaştı. İlk olarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen küçük Nisanur, sonrasında Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, durumunun daha da ağırlaşması üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Nisanur için doktorlar ’ karaciğer’ nakli arayışına girdiler. Endişeli bekleyiş devam ederken Nisanur’a, Konya’da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen çocuğun karaciğerinin verilmesi kararlaştırıldı. Konya’da, alınan karaciğer, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı uçakla Bursa’ya getirildi. Acil ameliyata alınan Nisanur’a 15 Temmuz günü nakil yapıldı. Nakil sonrası karaciğerinin uyum sağladığı Nisanur, sağlığına kavuştu.

Oyun oynamaya başladı

1.5 aylık tedavinin ardından taburcu edilen Nisanur, 8 yaşındaki ablası Fatmanur ile oyunlar oynamaya başladı. Herhangi bir enfeksiyon kapmasının önüne geçilmesi için 6 ay boyunca evinden dışarı çıkmayacak olan Nisanur, oyunlar oynamaya başlayıp, hayatını eskisi gibi sağlıklı şekilde yaşamaya başladı. Ailesinin üzerine titrediği Nisanur, çok mutlu.

Doktorlar ’yüzde 1’ şansı var dedi

Açıklama yapan babası Yalçın Yavuz, “Kurban bayramının 3. günü ben hastanede görevdeydim. Ailem ormanda mantar toplamışlar. Mangalda pişirip yemişler. 1 gün sonra Nisanur kızımda, mide bulantısı ve kusma şikayeti oldu. kızımı İnegöl Devlet hastanesine getirdim. Bizi Yüksek İhtisas Hastanesine sevk ettiler. Yapılan tetkikler sonucunda karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Oradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Doktorlar mantardan zelinme nedeniyle karaciğeri iflas etmiş dediler. Organ nakli gerekiyordu. Doktorlar, 24 saat içinde donör bulunmazsa her şeye hazırlıklı olun dediler. 4 saat süren arama çalışması sonucu, donör bulundu. Yapılan araştırmada Konya ilinde 2.5 yaşındaki çocuğun yüksekten düşüp beyin ölümü gerçekleşmesi sonucu ailesi organlarını bağışlamış. Karaciğer de benim kızıma takıldı. 48 saat boyunca organın uyum sağlaması beklendi. Doktorlar ‘yüzde 1’ şansınız vardı dediler. Çok şükür donör bulundu. Kızım 1.5 aylık süreçte 6 sefer ameliyat oldu. Karaciğer nakli, 2 sefer anjiyo, 3 sefer de damar değişimi oldu. Şuan sağlığı iyi. Gözlem altında kalacak kızım. 6 ay boyunca evden çıkmayacak. Destek veren herkesten Allah razı olsun.” Dedi.

Benim kızım onların da kızı oldu

Anne Fidan Yavuz ise, “Bayramın 3. günü mantar yedik. Bende zehirlendim. 2 gün hasta oldum. Çocuğum hasta olunca kendi derdimi unuttum. Hastaneye götürdük. Oradan da Yüksek İhtisas Hastanesine götürdük. O sırada çocuğum kustu, ciğeri parça parça elime geldi. Oradan ambulansla Uludağ Üniversitesine adeta ölü götürdük. Orada doktor; 24 saat zamanınız var, organ bulunmazsa çocuğu kaybederiz dedi. Benim ve eşimin ciğeri uyumlu olmadı. Konya daki aileden Allah razı olsun. Oradaki çocuğun organı benim kızıma takıldı. Onlar kızını kaybetti ama benim kızım da onların kızı oldu. Uçakla organı geldi ve takıldı. Çok mutluyuz” dedi.