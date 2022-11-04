Organ bağışına farkındalık için pedal çevirdiler

Gümüşhane’de Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerine bisiklet dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası çerçevesinde merkeze bağlı Kale ilçesinde bulunan Kale Koçkaya İlkokulu öğrencilerine 20 adet bisiklet hediye edildi.

Programa Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Sağlık İl Müdürü Necip Yemenici, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ulaş Karabay, Gümüşhane Devlet Hastanesi Doku ve Organ Bağışı Koordinatörü Neşe Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte organ bağışına farkındalık oluşturmak için ilkokul öğrencileri pedal çevirdi.

“Organ bağışı noktasında hassasiyetin artmasını temenni ediyorum”

Burada yaptığı konuşmada organ bağışının çok önemli bir konu olduğunun altını çizen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Organ Bağışı Haftası’nın ülkemize insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çünkü organ bağışı çok önemli. Bir insan ölürken kendi bedeniyle başka canlara da hayat vererek o sıkıntılı sürecin atlatılmasına yardım eden çok önemli bir konu organ bağışı konusu. Bütün toplumumuzun organ bağışı noktasında gösterdikleri hassasiyetlerin artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Büyüklere organlarını sağlıklı tutmaları noktasında uyarılarda bulunan 4. sınıf öğrencisi Murat Şamil Kuvvetli de “Organ bağışı bekleyen 20 bin kişi var, büyüklerimiz için organlarını bağışlamalarını öneriyorum. Organlarını sağlıklı tutmak için alkol ve sigara gibi şeyler kullanmasınlar, sağlıklı yiyecekler yemelerini tavsiye ederim. Bisiklet aldığım için mutlu oldum getirenlere de teşekkür ediyorum. Bisiklet sürmek bacaklarımızın gelişimi için çok önemli” diye konuştu.