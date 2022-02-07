Ordu’da yerli aşı Turkovac uygulaması başladı

Ordu’da, yerli korona virüs (Kovid-19) aşısı olan Turkovac uygulanmaya başlandı.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, yerli Kovid-19 aşısı olan Turkovac’ın 7 Şubat Pazartesi günü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanmaya başlayacağını duyurdu. Aşı randevularını alan vatandaşlar, hastanenin aşı uygulama birimine gelerek, yerli aşılarını yaptırmaya başladı. Bazı vatandaşlar önceki yaptırdıkları aşılarını tercih ederken, bazıları ise tercihlerini Turkovac’tan yana kullandı.

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, kente 5 bin 500 doz Turkovac aşısı geldiğini belirterek, “Bugün Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Turkovac aşısına başlamış bulunuyoruz. Ordu’ya geçen hafta itibariyle 5 bin 500 doz Turkovac aşısı geldi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilendirildi ve aşı uygulamasına başlandı. Özellikle Turkovac aşısını dünyaya kazandırdığı için devletimize teşekkür ediyorum, bu bizim için önemliydi” dedi.

"Aşı, halen koruyuculuğunu devam ettiriyor"

Pandemide iki yılın geride kaldığını ifade eden Kasapoğlu, “Halen daha pandemide bireysel tedbirlerin yanında bizim için önemli olan konu aşıdır, halen koruyuculuğunu devam ettiriyor. Bugün artık Ordu’da 3 çeşit aşımız var. Vatandaşlarımızdan temennimiz, istedikleri aşıyı istediği şekilde talep edebilir. Turkovac ve diğer aşılardan vurulmak isteyen vatandaşlarımız gelip burada aşı yaptırabilir” şeklinde konuştu.

Vaka sayılarının omicron varyantı nedeniyle artmış durumda olduğunu kaydeden Kasapoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Hastanede yüklerimiz vaka artışı ile orantılı değil. Hastane yüklerimizde çok fazla artış yok, vaka artışı yüksek. O nedenle bireysel tedbirlerin ve aşının önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Özellikle kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ve yaşlı bireylerimizin kendilerini çok iyi korumaları gerektiğine dikkat çekmek ve kapalı ortamlarda çok fazla durulmaması gerektiğini ifade etmek istiyorum.”

Daha önce 3 doz Sinovac aşısı uygulanan ve son aşısında Turkovac tercih eden Lütfü Yeşilyurt isimli vatandaş, “Öncelikle kendi yerli malımıza güvenmemiz lazım. o nedenle Türk aşısı tercih ettim. Daha önce 3 defa Çin aşısı yaptırmıştım. İnsanlar aşı yaptırsınlar ve ihmal etmesinler. Bu bizim kendi sağlığımız için. Zaten ücretsiz, ancak ücretsiz olsaydı insanlar burada uzun kuyruklar oluştururdu" ifadelerine yer verdi.