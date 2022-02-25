Ordu’da ‘Tütünsüz Kurum’ projesi

Ordu’da Kabadüz İlçe Kaymakamlığı, kurum sınırları dahilinde kapalı veya açık alan farkı gözetmeksizin tütün ve benzeri ürünler kullanılmaması konusunda düzenlemeler getiren “Tütünsüz Kurum” projesini başattı.

Kabadüz Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Müftülüğü ve Yeşilay Kabadüz Temsilciliği iş birliği ile yürütülen “Tütünsüz Kurum” projesi, kurumların tüm kapalı ve açık alanlarında tütün ve benzeri ürünlerin kullanılmamasına yönelik düzenlemeler, çalışanların bilgilendirilmesi ve kurumlarda tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin desteklenmesi faaliyetlerini kapsayacak.

“Tütünsüz Kurum” projesi hakkında bilgi veren Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, “Tütünsüz Kurum projemiz kapsamında kurumlarımızla yapacağımız uygulama protokolü ile, kapalı alanlarda olduğu gibi kurum sınırları dahilindeki açık alanlarda da tütün ve benzeri ürünlerin kullanılmamasına yönelik düzenlemeler getirdik. Ayrıca, kurumlarla işbirliği yaparak, kurum çalışanlarına yönelik sigaranın zararları konusunda eğitimler verilecek. Pasif içiciliğin zararlarından başta kurum çalışanları olmak üzere halkı koruyacağız. Kurumlarda tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin tedavilerini destekleyeceğiz” dedi.

Bu doğrultuda personelleri sigarayı bırakma polikliniklerine yönlendirerek idari izinli sayacaklarını ve sürecin sonunda onları ödüllendireceklerini belirten Kaymakam Şahin, “Yeni kullanıcılar olmasını engellemek için de farkındalık etkinlikleri gerçekleştireceğiz. İlk uygulamamıza İlçe Müftülüğümüzde başladık. Bağımlılıkla mücadelede artık önemli bir rol üstlenmiş olacaklar ve bir yıllık sürenin sonunda süreci başarı ile tamamlarlarsa ‘Tütünsüz Kurum Sertifikası’ almaya hak kazanacaklar” diye konuştu.