Ordu’da hastane alanı büyütüldü

Ordu Üniversitesine (ODÜ) ait 208 dönümlük alan üzerinde yapılması planlanan hastane yanına Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapımı için 42 dönümlük arazi tahsis edildi.

ODÜ tarafından tahsis edilen arazi üzerine Sağlık Bakanlığınca yapılması planlanan 592’si tek, toplam 900 yataklı ve 278 bin 370 metrekare hizmet binası,16 bin metrekarelik ek hizmet binası ile toplamda 300 bin metrekare kapalı alana sahip hastane için proje çalışmaları devam ediyor. Devam eden proje kapsamında hastanenin yanına Tıp Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri için derslik, laboratuvar ve çalışma odalarının bulunacağı bir Morfoloji binası projesinin dahil edilmesi amacıyla ODÜ Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 42 dönümlük ek yer tahsisi yapıldı. Tahsis edilen arazi üzerinde toplam kapalı alanı 22 bin 300 metrekare olan morfoloji binası, hastane projesi kapsamında inşa edilecek.

Konu ile ilgili olarak ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, üniversite tarafından tahsis edilen 208 dönümlük arazi üzerine yapılması planlanan 900 yataklı hastane için proje çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. Akdoğan, “Bununla birlikte gerek öğretim elemanlarımızın gerekse öğrencilerimizin araştırma ve uygulama alanına yakın olması, hasta ile iletişiminin daha yakından sağlanarak halkımızın sağlık sorunlarının en kısa sürede çözümünün gerçekleştirilmesi son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle hastane için tahsis etmiş olduğumuz araziye ek olarak Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapımı için 42 dönümlük bir yer tahsisi daha yaptık. Böylece Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve hastane yan yana olacak, öğrencilerimiz almış oldukları teorik eğitimlerini araştırma ve uygulama sahasında pekiştirme fırsatı elde edecek” dedi.

Akdoğan, şöyle devam etti:”Hastane ve Morfoloji binamızın tek bir projede birleşmesi Ordu halkına ve bölgeye daha iyi bir hizmet sunmanın yanı sıra Üniversitemizde eğitim alan Tıp Fakültesi öğrencileri için uygulama alanında büyük olanaklar sunacaktır. Hastane ve Morfoloji Binamızın teknolojik donanımı, fiziki yapısı ve işlevselliğiyle örnek bir proje olacağına inanıyorum. Nitelikli akademisyenleri, sağlık çalışanları ve fiziksel yeterlilikleriyle ilimiz ve bölgemizde öne çıkacak olan hastanemiz hem öğrencilere geniş bir uygulama alanı sunması hem de geniş bir hasta grubuna hitap etmesi açısından sağlık alanındaki ihtiyaçlarımıza yüksek ölçüde cevap verecektir. Kısa sürede tamamlanmasını arzu ettiğimiz hastanemizin Ordu halkına, bölgemize ve ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”