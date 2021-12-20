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Ordu’da 3. doz aşı uyarısı

Ordu’da haftalık Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Sağlık 20.12.2021, 18:45
Ordu’da 3. doz aşı uyarısı

Ordu’da haftalık Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Sağlık Bakanlığının 3. doz hatırlatma aşısı takvimini açıklaması sonrasında il genelinde 3. doz hatırlatma aşısı için yoğun bir talebin olduğunu dile getirdi.

Kasapoğlu, “Kovid-19 pandemisi ortaya çıkan yeni varyantlarla birlikte sürüyor. Bizler de pandemi ile mücadelemizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Pandemi ile mücadelenin bilinen en etkili yolu aşıdır. İlimizde aşılama çalışmalarına özel bir önem veriyoruz. Aşısını olmayan vatandaşlarımıza SMS mesajı gönderiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın aşılarını eksiksiz bir şekilde yaptırabilmeleri için çalışıyoruz. Hedef nüfusumuz içerisinde en az bir doz aşı yaptıran vatandaşlarımızın oranı yüzde 91,28’e ulaştı. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfusta yüzde 85.7’lik aşılama oranı ile Türkiye genelindeki birinciliğimizi sürdürüyoruz. En az iki doz aşı olmuş 12 yaş ve üzeri nüfusta ise yüzde 82.43’lük oranla yine ilk sıralarda yer almaktayız. Bugüne kadar 569 bin 397 birinci doz, 551 bin 961 ikinci doz, 190 bin 533 üçüncü doz olmak üzere toplamda 1 milyon 311 bin 891 doz aşı yaptık” dedi.

“3. doz aşımızı mutlaka olalım”

Vatandaşların sağlığını koruyabilmek için Kovid-19 pandemisine karşı yoğun bir mücadele yürütüldüğünü belirten Vali Tuncay Sonel, “Tüm Dünyayı etkisi altına alan ve insanlarımızın sağlığını tehdit eden Kovid-19 salgını ile 2 yıla yakındır büyük mücadele veriliyor. Bu mücadeleyi tüm dünya ülkeleriyle birlikte ülkemiz de vermekte. Korana virüse karşı korunmanın bilimsel olarak belirlenen tek yolu aşılanmaktır” diye konuştu.

Vali Sonel, “Aşılama çalışmalarında da ilimiz, Türkiye genelinde ilk sırada yer almakta. Koruyucu sağlık tedbirlerinin uygulanması bakımından da çok ciddi bir gayret ve emek sarf ediliyor. Vatandaşlarımız da büyük oranda alınan tedbirlere ve kurallara riayet ediyor. Aşı konusunda da duyarlılık gösteriyorlar. Pandemi devam ettiği sürece rehavete kapılmadan alınan tedbirlere ve kurallara uymaya devam etmeliyiz. Aşılarımızı eksiksiz bir şekilde yaptırmalıyız. Özellikle 3. doz hatırlatma aşımızı mutlaka olmalıyız. Bizler de kontrol ve denetim görevlerimizi ifa etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları ve kurum müdürleri Kovid-19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gerekenler konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

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