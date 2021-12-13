banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İngiltere’de Omicron mutasyonundan ilk can kaybı
İngiltere’de Omicron mutasyonundan ilk can kaybı
Fenerbahçe Slavia Prag ile eşleşti
Fenerbahçe Slavia Prag ile eşleşti
Fahiş fiyat artışlarına türkülü tepki
Fahiş fiyat artışlarına türkülü tepki
Ali Koç isyan etti: “BELİMİZ KIRILDI”
Ali Koç isyan etti: “BELİMİZ KIRILDI”

Ordu’da 1 milyon 290 bin kişi aşı yaptırdı

Ordu’da her hafta pazartesi günleri yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, bugün de Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Sağlık 13.12.2021, 15:27 13.12.2021, 15:39
Ordu’da 1 milyon 290 bin kişi aşı yaptırdı

Ordu’da her hafta pazartesi günleri yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, bugün de Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı’nın başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapıldı. Dr. Fatih Aydın, Covid-19 Pandemisi Değerlendirme sunumunda, haftalık yeni vaka sayıları, aktif vaka sayıları, ilçelerimizin günlük yeni vaka sayıları, hastane kapasitesi doluluk verileri, yoğun bakım doluluk oranı, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, haftalık denetim verileri, çağrı merkezi verileri, aşı bilgileri, aşı sayıları, açıklanan hedef nüfusa göre aşılama oranı ile ilgili Ordu’nun korona virüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdi.

1 milyon 290 bin kişi aşı yaptırdı

Kovid-19 pandemisi ile mücadelede 91. haftanın geride kaldığını belirten Dr. Fatih Aydın, “Pandemi ile mücadelenin bilinen en etkili yolu aşıdır. Biz de ilimizde aşılama çalışmalarına özel bir önem veriyoruz. Hedef nüfusumuz içerisinde en az bir doz aşı yaptıran vatandaşlarımızın oranı yüzde 91,05’e ulaştı. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfusta yüzde 85.4’lük aşılama oranı ile Türkiye genelindeki birinciliğimizi sürdürüyoruz. En az iki doz aşı olmuş 12 yaş ve üzeri nüfusta ise yüzde 82.42’lik oranla yine ilk sıralarda yer almaktayız. Bugüne kadar 567 bin 991 birinci doz, 549 bin 606 ikinci doz, 173 bin 732 üçüncü doz olmak üzere toplamda 1 milyon 291 bin 732 doz aşı yaptık” dedi.

“Vefat edenlerin yüzde 90’ından fazlası aşı yaptırmayan veya eksik aşı yaptıranlar”

Kovid-19 pandemisinden dolayı vefat edenlerin yüzde 90’ından fazlasının, aşı yaptırmayan veya eksik aşı yaptıranlar olduğuna dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, “Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın mutlak suretle aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Zira, Kovid-19 pandemisinden vefat edenlerin yüzde 90’ından fazlası aşı yaptırmayan veya eksik aşı yaptıran vatandaşlarımızdır. Özellikle 60 yaş ve üzeri riskli grupta yer alan vatandaşlarımız, aşılarını tamamlamaları gerekir. İl Sağlık Müdürlüğü olarak, aşı sırası gelen vatandaşlarımıza aşılarını yaptırmaları için her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde görevli hekimlerimiz kendilerini arıyorlar, SMS mesajı gönderiyoruz. Fakat, vatandaşlarımızda bir rehavet oluştur. Rahat davranıyorlar. Bizler görüyoruz ki, pandemiden vefat edenlerin büyük bir çoğunluğu hiç aşı olmayanlar veya aşılarını tam yaptırmayanlar. Onun için herkesi aşılarını eksiksiz bir şekilde yaptırmaya davet ediyoruz. Koruyuculuk açısından 3. doz hatırlatma aşısı son derece önemli. Sırası gelen herkesin 3. doz hatırlatma aşısını mutlaka yaptırmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Vali Sonel; “Salgından korunmak için milletimizle birlikte özverili bir çalışma yürütüyoruz”

Kovid-19 Pandemisi ile mücadele ve aşı çalışmalarında gösterdikleri gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı İlçe Kaymakamlarına ve Sağlık Teşkilatı mensuplarına teşekkür eden Vali Tuncay Sonel, “Tüm Dünyada insan sağlığını, toplum sağlığını tehdit eden Kovid-19 Pandemisi ile 91 haftadır yoğun bir mücadele içindeyiz. İnsanlarımızı bu salgından korumak için özverili bir çalışma yürütüyoruz. Bu illet yüzünden bugüne kadar binlerce insanımızı kaybettik. Sevdiklerimizden ayrı kaldık. Tek bir insanımızı daha kaybetmek istemiyoruz. Bunun için de gayret, çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımız da kendi sağlıklarını korumak için bu çabaya destek vermeliler, duyarlı davranmalılar. Belirlenen kurallara, alınan tedbirlere riayet etmeliler. Bu illetten korunmanın tek çaresi olan aşılarını eksiksiz bir şekilde yaptırmalılar. Bizler, üzerimize düşen kontrol ve denetim görevlerimizi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getireceğiz. Özellikle işyeri ve işletmelerde çalışanların, pandemi kurallarına uymalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları ve kurum müdürleri Kovid-19 pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gerekenler konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Galatasaray 15 23
9. Adana Demirspor 16 23
10. Karagümrük 16 22
11. Antalyaspor 16 21
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 16 19
14. Kayserispor 16 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 15 15
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Getafe 17 12
19. Cádiz 16 12
20. Levante 17 8