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Ordu Valisi’nden ’şehir hastanesi’ müjdesi
Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Şehir Hastanesi’nin ihalesinin 24 Aralık 2020 günü yapılacağını açıkladı.
Sağlık 17.12.2020, 14:42
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Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Şehir Hastanesi’nin ihalesinin 24 Aralık 2020 günü yapılacağını açıkladı.Vali Sonel, sosyal medya sayfasından gerçekleştirdiği paylaşımda, şehir hastanesinin müjdesini verdi. Vali Sonel, “Sağlık Bakanlığımızla şimdi görüştük. 900 kişilik Ordu Şehir Hastanemizin ihalesi haftaya 24 Aralık’ta yapılacak inşallah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’dan Allah razı olsun. Bu süreçte katkıda bulunan Ordu’muzun değerlerine de teşekkürler” paylaşımında bulundu.
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