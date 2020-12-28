banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Yıl sonu piyasalara yaradı
Yıl sonu piyasalara yaradı
Yüz yüze eğitim 15 Şubat 2021'e kadar ertelendi
Yüz yüze eğitim 15 Şubat 2021'e kadar ertelendi
Meral Akşener’den asgari ücret eleştirisi
Meral Akşener’den asgari ücret eleştirisi
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu

Ordu Valisi hem müjde verdi hem uyardı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu’da vaka sayılarında düşüş yaşandığını ancak rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi.

Sağlık 28.12.2020, 19:37
6
Ordu Valisi hem müjde verdi hem uyardı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu’da vaka sayılarında düşüş yaşandığını ancak rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi.

Vali Tuncay Sonel, her hafta Pazartesi günleri yaptığı Kovid-19 Pandemi Değerlendirme Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında, Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin de hazır bulunduğu Kovid-19 Değerlendirme Toplantısı’na, ilçe kaymakamları da video konferans yoluyla katıldı.

Her pazartesi günü Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı’nın mutat olarak yapıldığını belirten Vali Tuncay Sonel, korona virüs salgınında Ordu ilindeki son durum, covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler ile bu tedbirlerin haricinde alınması gereken ilave tedbirlerin görüşüldüğünü ifade etti.

“Şehir Hastanesi’nin ihalesinin yapılması sevindirici”

Ordu Şehir Hastanesi ile ilgili de bilgi veren Vali Sonel, “900 yataklı hastanemizin ihalesinin yapılması Ordu adına sevindirici. İhale iki ayrı oturum şekilde yapıldı. Ordu Şehir Hastanesinin yapımıyla birlikte sağlık altyapımız daha iyi hale gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Rehavete kapılmayalım”

Alınan önlemler sayesinde vaka sayısında düşüş yaşandığına dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, yaşanan düşüşün hiçbir şekilde vatandaşları rehavete kaptırmaması gerektiğinin altını çizdi.

Evde izolasyonda sıkıntı yaşayanlar 15 gün yurtlarda kalacak”

Evde izolasyon konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşların 15 gün yurtlara alınarak burada kalmalarının sağlanacağını kaydeden Vali Sonel, ”Kovid-19’a yakalanan vatandaşlarımızın ne yazık ki evde kaldıkları süre içinde dikkat etmedikleri, bulaş riskini artırdıklarını gözlemledik. Bu nedenle böyle bir uygulamayı hayata geçireceğiz. Ayrıca, sosyoekonomik düzeyi düşük olan vatandaşlarımıza da maske teminlerini yapacağız” diye konuştu.

“Misafir kabul etmeyelim, misafirliğe gitmeyelim”

Vali Sonel, büyük sitelerde oturan vatandaşların site bahçesine çıkarak gezdiklerini, misafir kabul ettiklerini söyleyerek, ”Vatandaşlarımızdan bu konuda gereken hassasiyeti göstermelerini özelikle istirham ediyorum. Bu dönem misafir kabul etmeyelim, misafirliğe gitmeyelim, alınan tedbirlere de dikkat edelim” şeklinde konuştu. Vali Sonel, Altınordu’da 16, Ünye’de ise 26 vatandaşın kumar oynarken yakalandığını bu konuda da jandarma ile emniyete gereken talimatı verdiğini sözlerine ekledi.

“Evsizler için otel kiralandı”

Vali Tuncay Sonel, ekonomik yoksunluk nedeniyle evsiz ve kimsesiz durumda bulunan kişilerin sokakta kalmalarını önlemek için Altınordu ilçesinde otel kiralandığını, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kiralanan otelde, vatandaşların sıcak bir ortamda barınmalarının sağlandığını hatırlatarak, Kaymakamlardan sokakta yaşayan hiçbir vatandaşın kalmamasını, sokak hayvanlarının aç bırakılmamasını ve askıda ekmek projesinin de fırınlar aracılığıyla yapılmasını istedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın da toplantıda bir sunum yaparak, Kovid-19 pandemisine ilişkin bugüne kadar yapılan test sayısı, vaka durumu, tedavi süreçleri, filyasyon çalışmaları, ilçe bazındaki veriler hakkında Vali Tuncay Sonel ve toplantıya video konferans yoluyla katılan ilçe kaymakamlarına bilgilendirmede bulundu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Alanyaspor 15 27
3. Gaziantep FK 14 27
4. Fenerbahçe 14 26
5. Beşiktaş 13 25
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Leicester City 16 29
3. Everton 15 29
4. M. United 14 27
5. Tottenham 15 26
6. Man City 14 26
7. Aston Villa 13 25
8. Chelsea 15 25
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Newcastle 14 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12