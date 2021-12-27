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Ordu Turkovac’ı bekliyor

Ordu Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Kovid-19 vakasının daha çok 30-39 ve 40-49 yaş grupların da görüldüğünü söyledi.

Sağlık 27.12.2021, 16:42
Ordu Turkovac’ı bekliyor

Ordu Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Kovid-19 vakasının daha çok 30-39 ve 40-49 yaş grupların da görüldüğünü söyledi.

Valilik toplantı salonunda yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, aftalık yeni vaka sayıları, aktif vaka sayıları, ilçelerimizin günlük yeni vaka sayıları, hastane kapasitesi doluluk verileri, yoğun bakım doluluk oranı, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, haftalık denetim verileri, çağrı merkezi verileri, aşı bilgileri, aşı sayıları, açıklanan hedef nüfusa göre aşılama oranı ile ilgili Ordu’nun korona virüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu.

Ordu’da görülen vaka yoğunluğunun 30-39 ve 40-49 yaş grupların da daha yoğun olduğuna dikkat çeken Dr. Mustafa Kasapoğlu, yoğun bakım ve servis doluluk oranlarında bir artış olmadığını ve sağlık sistemini sürdürülebilir durumda olduğunu söyledi.

Vali Tuncay Sonel’in hassasiyeti ve vatandaşların duyarlılığı ile Kovid-19 salgınına karşı büyük bir mücadele yürütüldüğünü ifade eden Kasapoğlu, toplumda oluşan duyarlılığın aynı şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Turkovac geliyor

Yerli aşı Turkovac aşısının Ordu’ya gelir gelmez Altınordu ilçesinden başlayarak tüm ilçelerde aşılama faaliyetlerini artıracağını belirten Kasapoğlu, “Tüm vatandaşlarımızın aşılarını eksiksiz bir şekilde yaptırabilmeleri için çalışıyoruz. Turkovac aşısının uygulanmaya koyulmasıyla birlikte aşılama çalışmalarımız ivme kazanacağını düşünüyorum” dedi.

Kasapoğlu, şu bilgileri verdi:

“Hedef nüfusumuz içerisinde en az bir doz aşı yaptıran vatandaşlarımızın oranı yüzde 91,51’e ulaştı. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfusta yüzde 86.00’lık aşılama oranı ile Türkiye genelindeki birinciliğimizi sürdürüyoruz. En az iki doz aşı olmuş 12 yaş ve üzeri nüfusta ise yüzde 82.82’lik oranla yine ilk sıralarda yer almaktayız. Bugüne kadar 570 bin 663 birinci doz, 554 bin 402 ikinci doz, 219 bin 899 üçüncü doz olmak üzere toplamda 1 milyon 344 bin 964 doz aşı yaptık”

“Aşılama çalışmalarında iyi durumdayız”

Aşılama çalışmalarında haftalardır Ordu’yu Türkiye genelinde birinci sırada tutan sağlık çalışanlarına, ilçe kaymakamlarına ve emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Tuncay Sonel, “Aşılama çalışmalarında çok iyi durumdayız. Tüm ilçelerimizin, en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfusta yüzde 75’i aşarak, aşı haritasında mavi renge dönüştüğünü görmekten mutluyuz. Şimdi 3. doz aşı çalışmalarına ağırlık verdik. Aşılama çalışmalarında gayret gösteren ve emek veren başta sağlık çalışanlarımızı, kaymakamlarımızı, güvenlik birimlerimizi, muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim gayretimiz, bu illetten vatandaşlarımızın sağlığını korumak içindir. Vatandaşlarımız da yapmış olduğumuz uyarıları dikkate aldığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Tedbiri elden bırakmaz, maske, mesafe ve temizlik gibi kişisel tedbirlerimizi alırsak, bir de aşılarımızı eksiksiz bir şekilde yaptırırsak, bu işin üstesinden geliriz. Bizler her zaman olduğu gibi kontrol ve denetim görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Herkese Kovid’den uzak, sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

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