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Ordu Şehir Hastanesi’nin yüzde 25’i tamam

Ordu’da 900 yatak kapasiteli şehir hastanesi inşaatının yüzde 25’i tamamlandı. Hastanenin 2023 yılı Mayıs ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Sağlık 05.03.2022, 09:11 05.03.2022, 09:32
Ordu Şehir Hastanesi’nin yüzde 25’i tamam

Ordu’da 900 yatak kapasiteli şehir hastanesi inşaatının yüzde 25’i tamamlandı. Hastanenin 2023 yılı Mayıs ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Ordu’da yapım aşamasına 2021 yılının mart ayında başlanan 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çevre yolunun hemen altında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan ve üniversitenin yer tahsis ettiği şehir hastanesinin toplamda 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Ordu’nun en temel ihtiyaçlarından birisi olan şehir hastanesinin tamamlanması ile yıllardır beklenen hastane sorunu da çözüme kavuşacak.

8 noktadan ulaşım

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de ulaşım için çalışmalar gerçekleştirdiği alanda hastaneye ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için ilk olarak Ordu-Giresun karayolundan yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolu açmada çalışmalar ilerlerken, farklı noktalardan da ulaşım imkanlarının kolaylaştırılması adına ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Tüm çalışmalar bittiğinde ise hastaneye 8 noktadan ulaşım imkanı olacak.

Şehir hastanesinin ilk çeyreği tamamlandı

Binaların şekillendiği ve alanda çalışmaların sürdüğü 900 yatak kapasiteli Ordu Şehir Hastanesi, şehrin büyük bir eksiğini kapatacağı gibi doktorlar afiliasyon denilen ortak kullanım şeklinde ile hizmet verecekler. Ayrıca hastanenin hemen yanında yükselen morfoloji binası da bölgeye hizmet verecek. 20 bin metrekareye yakın olacak morfoloji binasında hem tıp doktorları yetişecek hem de tıp fakültesinde eğitim alan öğrenciler buradaki sınıf ve laboratuvarlardan faydalanacak.

“Genişletildiğinde yatak sayısı bin 500’e kadar çıkabiliyor”

Ordu Şehir Hastanesi’nin inşaatı hakkında bilgiler veren Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, hastanenin 2023 yılının Mayıs ayında tamamlanarak teslim edileceğini açıkladı. Kasapoğlu, “Sağlık Bakanlığımız Ordu’muza şehir hastanesi projesi başlatmış bulunmakta. An itibarıyla şehir hastanemiz yüzde 25’in üzerinde yapımı devam etmekte. 320 bin metrekare kapalı alana haiz içerisinde morfoloji binası ve yoğun bakımlar, servisler palyatif, diyaliz, ameliyathane ve tüm müştemilatı olan devasa bir 900 yataklı, genişletildiğinde ise bin 500 yatağa çıkarılabilen bir hastane” dedi.

“2023 yılının mayıs ayında teslim edilmesi planlanıyor”

“Şehir hastanemiz Ordu’muz için sağlık anlamında büyük bir fırsat ve kazanım oldu” diyen İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu, “İnşallah bu hastanemiz ilerleyen süreçte 2023 yılının mayıs ayında bizlere teslim edilecek denildi ama inşallah firmadaki kararlılık ve azimle burasının daha erken biteceği yönünde bilgi var. İnşallah daha erken biterse, Ordu’da şuan merkezde kamuya ait 728 yatak kapasitesi mevcut, bu şehir hastanesi ile birlikte bu yatak kapasitemiz 1350-1400 sayılarına kadar çıkacak. Ayrıca bizim mevcut Ordu’da hali hazırda nitelikli alan dediğimiz, nitelikli servis odalarımız ve yoğun bakım, ameliyat masası, diyaliz yatağı, palyatif yanık gibi üniteler 2 kat daha artacak. Özellikle yoğun bakım yatak sayımız pandemi döneminde çok elzemdi, çok hızlı bir şekilde yoğun bakım yatak sayılarımız arttırdık. Ama bu şehir hastanesi ile beraber yoğun bakım ve tüm yatak sayılarımız gerçekten 2 katına ulaşacak, bu şehrin nefes lamasını sağlayacak” ifadelerine yer verdi.

“Şehir hastanesi il dışına hasta sevklerinin de önünde geçecek”

İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu, yapımı hızla devam eden şehir hastanesinin tamamlandığında artık il dışında hasta sevklerinin de sona ereceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Şehir hastanemiz ile birlikte insan kaynaklarının da çeşitliliği artacak. Şehir hastanemiz, bizim tıp fakültesi ile afiliye hastanemiz olacak. O nedenle şehit hastanemizde insan kaynağı çeşitliliği artacağından, bizim insan kaynağına bağlı olan hasta transferinin önüne geçmiş olacak, fiziki mekan yetersizliğinden dolayı olan il dışına hasta transferinin de önüne geçmiş olacak.”

“Ordu’nun sağlık üssü”

İlerleyen süreçte Ordu’nun hem insan kaynağı yönünden hem de fiziki mekan yönünden tam bir kazanım elde edeceğini kaydeden Kasapoğlu, “Olmayan alanlar ve olmayan cihazlar elde edeceğiz. Örneğin hibrit ameliyathane, hiperbarik oksijen merkezi, robot, aferez merkezi gibi yeni üniteler Ordu’ya kazandırılacak ve bu üniteler Ordu’nun bir sağlık üssü olması konusunda sağlığı kendi içerisinde çözme konusunda nihai bir hedef ve sonuç olmuş olacak. Böyle büyük bir şehir hastanesi, Ordu’nun arka ve yan kısımlarına da hizmet verebilir” şeklinde konuştu.

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