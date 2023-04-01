Ordu Şehir Hastanesi yükseliyor

Ordu’da 26 Aralık 2020 tarihinde ihalesi yapılan ve yapımına başlanan 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi inşaatı yoğun tempo ile sürüyor.

İnşaatı yakından takip eden Vali Tuncay Sonel, çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Vali Sonel, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Tüzün, yüklenici firma Şantiye Şefi Dündar Kadanalı ve teknik ekiple birlikte Ordu Üniversite yerleşkesi içerisinde yapımı hızla devam eden 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi inşaatını gezerek, detaylı bilgi aldı.

Ordu Şehir Hastanesinin hem Ordu hem de bölge için ihtiyaç olduğunu belirten Vali Sonel, yöre insanının sağlık alanında güzel bir hastaneye kavuşacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katkılarıyla Ordu’da sağlık alanında fiziki eksikliklerin giderildiğini ifade eden Vali Sonel, inşaatın hızla devam ettiğini söyledi.

Vali Sonel, “Yüklenici firmamız hız kesmeden çalışıyor. İnşallah bu yıl içerisinde inşaatlarımızın bir kısmı da olsa hizmete girer ve yöre insanımıza sağlık alanında güzel bir hastanemize kavuşmuş oluruz. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Rabb’im kazasız, belasız bir şekilde bu inşaatın bitirilerek yöremize, milletimize, ülkemize hayırlı hizmetler verecek şekilde kullanılmasını hepimize nasip eylesin” diye konuştu.

İnşaatın geldiği son durumla ilgili Vali Tuncay Sonel’e bilgi veren yüklenici firma Şantiye Şefi Dündar Kadanalı, “Şehir Hastanesi inşaatımızın betonarme imalatımızı hız kesmeden devam ettirdik. Şimdi tepe ve duvar imalatlarımız, çerçeve imalatlarımız devam ediyor. Binamızda 1020 adet izolatör tasarlanmıştı. Depremde çok şükür herhangi bir etkilenme yaşanmadı. Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki gibi bir deprem olsa dahi bu binada ameliyatlar sorunsuz şekilde devam edecek. Sağlık Bakanlığımızın yaptığı hastane binaları artık bu şekilde yapılıyor. Yapıp bir an evvel teslim etme gayretindeyiz” dedi.