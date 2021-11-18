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OpTomo’ya TÜBİTAK desteği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Adem Polat’ın “OpTomo: Açısal optik tarama ile meme tümörünü 3B görüntüleyen robotik optik tomografi cihazı” başlıklı projesi TÜBİTAK 1512 BiGG-Girişimcilik Destek Programı 2020-2 Çağrısı 2. Aşama değerlendirme süreci sonucunda desteklenmeye değer bulundu.

Sağlık 18.11.2021, 14:19
OpTomo’ya TÜBİTAK desteği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Adem Polat’ın “OpTomo: Açısal optik tarama ile meme tümörünü 3B görüntüleyen robotik optik tomografi cihazı” başlıklı projesi TÜBİTAK 1512 BiGG-Girişimcilik Destek Programı 2020-2 Çağrısı 2. Aşama değerlendirme süreci sonucunda desteklenmeye değer bulundu.

Konuyla ilgili Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Adem Polat, geliştirilen cihaz ile ilgili şunları söyledi: “Projenin ilk temellerini doktora çalışmalarım sırasında TÜBİTAK bursuyla gittiğim Harvard Medical School ve Harvard-MIT Health Sciences and Technology’de attım. Türkiye’ye döndükten sonra çalışmalarımı yoğunlaştırarak OpTomo’yu geliştirmeye başladım. Projeyi kısaca özetlemek gerekirse, teşhisi konmuş meme kanseri ameliyatlarında, meme cerrahları ön patoloji raporuna göre ameliyatı sonlandırmaktadır. Yaklaşık 1 ay sonra çıkan detaylı patoloji raporlarına göre ise ikinci bir ameliyat ihtimali olabilmektedir. İleri teknoloji OpTomo cihaz ile ameliyatı yapan cerrah, hastadan aldığı tümörü ameliyat esnasında 3B görüntüleyerek ameliyatın seyrine karar verebilecek. Bu sayede hem hasta ve hasta yakınlarında meydana gelebilecek moral bozukluğunun önüne geçilerek yaşam motivasyonunun artmasını sağlayacak hem de ameliyat maliyetlerinin düşürülmesiyle Türkiye ekonomisine katma değer sunmuş olacaktır.”

200 bin TL’lik Tekno Girişim Sermayesi Desteği almaya hak kazanan proje, BİGG4tech konsorsiyumuna gelen toplam 297 proje arasından TÜBİTAK desteği kazanan 4 projeden biri oldu.

Projede Prof. Dr. Mustafa Kurt, Doç. Dr. Önder Tutsoy , Doç. Dr. Kenan Çetin ve Prof. Dr. Tamer Çolakoğlu danışmanlık yapacaklardır.

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