Son Dakika
Dursun Fakih’ın türbesinin bulunduğu köye yapılması planlanan çimento fabrikasına köylüler karşı çıkıyor
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay: "Tarihte ilk defa yurt dışındaki şeker fiyatları, Türkiye’den fazla"
Op. Dr. Temur Bülbül tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Uzun süredir kanser tedavisi gören Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Temur Bülbül hayatını kaybetti.
Sağlık 27.11.2021, 22:46
Uzun süredir kanser tedavisi gören Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Temur Bülbül hayatını kaybetti.
Yaklaşık 3 yıldır beyin tümörü tedavisi gören Operatör Doktor Temur Bülbül, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bülbül’ün cenazesi yarın öğle namazına müteakip Hatay’da defnedilecek.