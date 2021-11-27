Op. Dr. Temur Bülbül tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Uzun süredir kanser tedavisi gören Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Temur Bülbül hayatını kaybetti.

Yaklaşık 3 yıldır beyin tümörü tedavisi gören Operatör Doktor Temur Bülbül, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bülbül’ün cenazesi yarın öğle namazına müteakip Hatay’da defnedilecek.