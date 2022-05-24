banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
O araç bu sene bordo-maviye boyandı
O araç bu sene bordo-maviye boyandı
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme!
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme!
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu

Op. Dr. Şen: “Doğumdan hemen sonra annelik estetiği yaptırırken zamanlamaya dikkat edilmeli”

Jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, doğum yapan kadınları uyararak, doğumdan hemen sonra annelik estetiklerinin yapılmaması gerektiğini söyledi.

Sağlık 24.05.2022, 12:04
Op. Dr. Şen: “Doğumdan hemen sonra annelik estetiği yaptırırken zamanlamaya dikkat edilmeli”

Jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, doğum yapan kadınları uyararak, doğumdan hemen sonra annelik estetiklerinin yapılmaması gerektiğini söyledi.

Jinekolog Op. Dr. Şen, doğum sonrası annelerin içinde bulundukları durum ve yaptırmak istedikleri estetiklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Annelik estetiklerinin doğum sonrası vücutta meydana gelen gebelik sürecine ait değişiklikleri, gebelik öncesi döneme döndürmeyi amaçlayan kombine bir cerrahi prosedür olduğunu belirten Op. Dr. Şen, kadının gebelik döneminde meydana gelen kilo alımı, göğüste büyüme, çatlak oluşumu, bel ve bacaklardaki yağ miktarında artış gibi birtakım fizyolojik süreçler nedeniyle yapılan meme estetiği, karın germe ve liposuction ameliyatlarının bütününe annelik estetiği dediklerini kaydetti. Op. Dr. Şen, "Bazı kadınların yaşadıkları gebelik süreçleri, vücutlarının maruz kaldıkları hormonal değişim, doğum esnasındaki vajinal travmalar, deformasyonlar ve yırtıklar sebebiyle aynı seansta labioplasti vajinoplasti gibi genital bölge estetiklerine de ihtiyaç duymaktadırlar. Burada önemli olan doğum zamanı ile yapılacak estetik işlemlerin arasındaki geçen süredir. Doğum sonrası lohusalık denen dönemde tüm değişiklikler gebelik öncesine döner. Lohusalık döneminde hormonlar geri çekilmeye başlar. Bu dönem ‘40’ının çıkması’ olarak da bilinir. Ancak vücudun tamamen gebelik hormonlarından geri çekilmesinin beklenmesi gerekmektedir. Bu süre kişiden kişiye değişmekle birlikte, ortalama olarak 6 aydır. Bu dönemde anne hem fiziksel hem de ruhsal olarak değişimlere uğrar ve eski haline döner. Özellikle kombine olarak da genital estetik yapılacaksa mutlaka bu dönemin beklenmesi gerekmektedir. 6 aydan önce hormonların ve fiziksel değişimlerin tamamlanmadan yapılacak bir estetik operasyonda, hormonal ve fizyolojik değişim halihazırda devam edeceğinden, operasyon sonrası nihai görünüm beklenilen sonuçla aynı olmayabilir ve komplikasyon riski daha yüksek olabilir. Özellikle meme ameliyatları için uygun zaman süt verilmesinin bitirilmesinden daha sonradır. Annelik estetiğinde hastaların tercihlerine göre kombin olarak daraltma ameliyatı veya iç dudak estetikleri de uygulanabilir. Bu ameliyatlar günübirlik olarak yaptığımız konforlu ameliyatlardır. Kendiliğinden eriyen dikişler kullanılır. İyileşme süreleri 4-6 haftadır. Kişi aynı hafta rutin hayatına dönebilir. Doğumda maruz kalınan fizyolojik, anatomik ve ruhsal problemler bu şekilde çözüme ulaştırılır. Biz başta Antalya olmak üzere farklı şehirlerde çeşitli ameliyatlara katılıp, kadınların talepleri doğrultusunda operasyonlar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
23°
açık