Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü Genel Müdürü Op. Dr. Genco Çetinkanat, “Yara bakımı her şeyden önce yaranın oluşmamasını sağlamaktır. Yani yara oluşmadan önce başlaması gereken bir süreç” dedi.

Güven Hastanesi ve Ankara Aile Hekimleri Derneği (ANKAHED) işbirliğinde, Yara Bakım ve Doku Onarımı Derneği‘nin katkılarıyla hazırlanan “Yara Yönetimi Söyleşileri-1” semineri Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Alanında uzman doktorlar ve hemşireler, yara yönetimi alanında kazandığı deneyimleri ve bilgileri paylaştı. Söyleşiye katılan Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü Genel Müdürü Op. Dr. Genco Çetinkanat yara bakımı konusunda bilgilendirmede bulundu.

“Hem hastaya bakanlar hem de sağlık ekibi için çok zor bir süreç”

Yara bakımının çok meşakkatli bir tedavi olduğundan bahseden Çetinkanat, “Yara bakımı her şeyden önce yaranın oluşmamasını sağlamaktır. Yani yara oluşmadan önce başlaması gereken bir süreç. Çünkü yara oluştuktan sonra bunun önüne geçmek, temizlemek ve yaranın iyileşmesini sağlamak hem hasta, hem hastaya bakanlar hem de sağlık ekibi için çok zor bir süreç. Ayrıca çok büyük tecrübe ve eğitim gerektiren bir durum. Bu nedenle birinci öncelik daha yara oluşmadan önce önlemimizi almak olmalı” dedi.

"Yatakta geçirdiği süreyi en aza indirmemiz gerekiyor”

Hem hastanın konforu hem de yaşam kalitesini yükseltmek için hastanın hareketli olması gerektiğine vurgu yapan Op. Dr. Çetinkanat, “Eğer hastamız ayağa kalkıp yürüyebiliyor, kendi işini kendi görebiliyorsa mutlaka yatağa olan bağımlılığını, yatakta geçirdiği süreyi en aza indirmemiz gerekiyor. Ancak hasta yatakta yatmak zorunda olan bir hastaysa mutlaka hastaya çeşitli pozisyonlar vererek 2-3 saatte bir hastanın yatış pozisyonunu değiştirmemiz lazım” diye konuştu.

Erken harekete geçilmeli

Hastada yaraya dair herhangi bir belirti görülmesi durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirten Çetinkanat, “Eğer bir kızarıklık, normal olmayan bir görüntü, şişlik, su toplanması, ağrı veya hassasiyet varsa mutlaka yara bakımı uzmanı bir sağlık personelinden destek almamız lazım. Burada kurtarıcı olan şey erken davranmak. Geç kalınması durumunda çok büyük tecrübe ve sabır isteyen bir süreç bizi bekliyor. Bu nedenle birinci önceliğimiz mutlaka yara oluşmadan önce önlemimizi almak olmalı” sözlerini kaydetti.

“Yara bakım konusunda uzman ekiplerle çalışıyoruz”

Güven Hastanesi’nin yara bakımı konusundaki çalışmalarından bahseden Op. Dr. Çetinkanat, yara bakım konusunda uzman ekiplerle çalıştıklarını vurgulayarak, “Klinik Konukevinde hastanede tedavisi bitmiş ama eve gidemeyecek olan veya artık ailenin evde kendi başına bakamayacağı ancak hastaneye de yatmasını gerektirmeyecek durumlarda, misafirlerimizi konuk ediyoruz. Burada biz yara bakımı konusunda uzman ekiplerle çalışıyoruz. Bunun yanı sıra evde bakım ekiplerimiz, hastalarımızın yarasını evde takip ediyor. Ayrıca Güven Future ekibimizle, diyabet gibikronik hastalığı olan hastalarımızın kan şekerleri vb. takiplerini uzaktan yapabiliyoruz. İletişim merkezimize onların sonuçları düşüyor ve önlem alınması gereken durumlarda hemen bir uzman sağlık personeline yönlendirme yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Çetinkanat’tan ‘bir bilene danışma’ uyarısı

Hastada yara oluşumundan sonra yapılmaması gerekenler konusunda da bilgi veren Çetinkanat, “Kulaktan dolma önerilerle hareket edilmesi durumunda vahim durumlarla karşılaşılabiliyor. Yara bakımı çok ciddi bir eğitim ve uzmanlık gerektiren durum. Dolayısıyla hiçbir zaman basite indirgememek lazım. Bizler hastaya bütüncül yaklaşarak, tıbben faydası kanıtlanmış ilaçlarla veya bitkilerle tedavi planlıyoruz. Ancak kulaktan dolma önerilerle, ‘nasılsa doğal, zarar vermez’ diye düşünürsek önlemini alamadığımız, sonuçları vahim olan durumlarla karşılaşabiliriz. O yüzden mutlaka bir uzmanın yarayı kontrol etmesi lazım” cümlelerine yer verdi.