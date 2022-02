Op. Dr. Alpay: "Riskli gebelikler, anne ve bebeğin hayatını tehdit ediyor"

İskenderun Gelişim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Alpay, riskli gebeliklerin, anne ve bebek hayatını tehdit eden önemli bir problem olduğunu, bu nedenle riskli gebeliklerin deneyimli kişilerce takip edilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Riskli gebelik geçirme ihtimali olan hastalar hakkında bilgiler veren Op. Dr. Murat Alpay, “Gebelik öncesinde ve gebelik sırasında yapılacak olan dikkatli takip doğum komplikasyonlarını azaltırken, anne ve bebeğine de yeni bir başlangıç yapma fırsatı verir. Anne adayının mevcut riskleri, önceki gebelikten gelen riskler, şimdiki gebelikten gelen riskler, fetusa ait riskler, doğuma ait riskler, riskli gebelik sınıfını oluşturmaktadır. 18 yaş altı ve 35 yaş üstü gebelikler, aşırı kilolu veya zayıf gebelikler, akraba evliliği olan çiftler, geçirilmiş önemli ameliyatı olan hastalar, gebelik öncesi kalp, şeker, tansiyon, epilepsi (sara), tiroid bezi veya diğer hastalıklarından birisine sahip olan anne adayları riskli gebelik sınıfına girer” açıklamasında bulundu.

Hamilelik öncesi sağlık kontrolleri önemli

Op. Dr. Murat Alpay, “Hamilelik planlanmadan önce annenin genel bir sağlık kontrolünden geçmesi önemlidir. Herhangi bir tümör olmadığını elemek amacıyla göğüs kontrolleri ve rahim sağlığının testi amacıyla smear testleri yapılmalıdır. Anne adayının mevcut bir hastalığı varsa hastalığın gidişatı ve mevcut tedavileri gözden geçirilmelidir. Anne adayının daha önce düşükle sonuçlanmış gebelikleri varsa, önceki düşüklerin gebeliğin kaçıncı haftasında olduğu, düşük sürecinin nasıl geliştiği ile ilgili detaylar doktorla paylaşılmalıdır. Daha önce gebeliğin çok erken haftalarında gerçekleşmiş olan düşük olması durumunda kromozom anormallikleri kontrol edilirken, 3 - 6 ay arasında gerçekleşen düşükler olması durumunda rahim boynu yetmezliği kontrol edilir. Daha ileri haftalarda gerçekleşen bebek ölümü olması durumlarında da anne ve bebeğin hastalıkları araştırılmaktadır” şeklinde konuştu.

Gebeliklerde durum her an değişebilir

Hamilelik sürecinde kontrollerin önemine değinen Op. Dr. Murat Alpay, “Hamilelik dönemi boyunca anne ve bebek çeşitli kontrol yöntemleri ve tarama testleri ile takip edilmekte ve varsa risk faktörleri tespit edilmektedir. Sorunsuz bir şekilde devam eden gebeliklerde de durum her an değişebilmektedir. Bunun için risk grubu içinde olsun olmasın her anne adayına periyodik 4-D ultrasonografik incelemeler ve bazı izlem tahlilleri yapılmalıdır. Bazı özel durumlarda ise anne karnından su alınıp incelenmesi gerekebilmektedir” dedi.