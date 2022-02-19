Op. Dr. Abuzaid: “Çocuklarda orta kulak iltihabı işitme kaybına neden olabiliyor”

Kızılay Kartal Hastanesi Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gazi Abuzaid, çocuklarda orta kulak iltihabının işitme kaybına neden olabildiğini, iltihaba karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Kızılay Kartal Hastanesi’nde uygulanan yeni yöntemle bir hasta duyma yetisine tekrar kavuştu. Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gazi Abuzaid, hastaya uygulanan yeni tedavi yöntemi hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Gazi Abuzaid, “Bize başvuran hasta çocukluk döneminden bu yana işitme kaybı yaşıyordu. Yıllar içerisinde çok farklı tedavi yöntemleri denenmiş ancak işitme sağlanmamıştı. Cihaz kullanımı önerilmiş ancak hasta tercih etmemiş. Bize geldiğinde işitme testini yaptık ve kaybın sebebinin orta kulak olduğunu tespit ettik. Hastaya ameliyat ile işitmeyi onarabileceğimizi anlattık” dedi.

“Hasta ameliyatın bittiği anda bile çok iyi işittiğini belirtti”

Op. Dr. Gazi Abuzaid , “Hasta ameliyatı kabul etti. Keşif ameliyatı yaparken sık sık orta kulak iltihabına bağlı olarak ortak kulak işitme kemiklerinin tamamen yok olduğunu gördük. İşitme protezi kullanarak orta kulak işitme mekanizmasını oluşturduk. Hasta ameliyatın bittiği anda bile çok iyi işittiğini belirtti” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarda orta kulak iltihabına dikkat”

Çocuklarda oluşabilecek orta kulak iltihabına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Abuzaid, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Çocuklarda yaygın olarak gözlemlenen belirtiler arasında özellikle yatarken ortaya çıkan kulak ağrısı, kulakta çekilme hissi, uyumada güçlük, normalden daha fazla ağlama, normalden daha fazla asabiyet, duymada ve seslere tepki göstermede güçlük, denge kaybı, baş ağrısı, 38 derece veya üzeri ateş, kulakta akıntı, iştah kaybı, kusma, ishal yer alabilir. Kulak iltihabının belirtileri, bazı farklı sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Doğru teşhis ve erken tedavi önemlidir.”