Önümüzdeki yüzyıl içerisinde kalp yetmezliği pandemisi bekleniyor

Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi devam ederken birçok hastalıklıların tedavileri yaşam sürecini geçmişe göre uzattı. Bununla birlikte ileri yaş hastalığı olarak bilinen kalp yetmezliği ve damar tıkanıklığının önümüzdeki yüzyılda pandemi haline gelebileceğini, bu nedenle yaşam şekli modifikasyonlarının düzeltilmesi gerektiği açıklayan Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aziz Karabulut, belirtileri tek tek sıralayarak önlem alınması için neler yapılacağını söyledi. Prof. Dr. Karabulut, “Gelecek projeksiyonunda önümüzdeki yüzyılda kalp yetmezliği pandemisi olabileceği ön görülmekte. Özellikle bir takım ritim bozuklukları, kalp yetmezliklerinin önümüzdeki 100 yıl içerisinde artacağı tahmin edilmekte. Bunun en önemli sebebi bütün dünyada beklenen ömür süresi uzuyor, kalp ve damar hastalıkları, kalp yetmezlikleri, ritim bozuklukları yaş ilerledikçe ortaya çıkıyor. Beklenen ömrün bir takım hastalıkları daha iyi tedavi edilebilir olması ortalama ömrü ve beklenen yaşı uzatıyor. Beklenen yaşam süresinin uzamasıyla beraber kalp yetmezliği belirtileri ve önümüzdeki yüzyılın kalp yetmezliği ve ritim bozuklukları açısından pandemi yüzyılı olabileceği tahmin edilmekte” dedi.

“Yaşam şekli modifikasyonu ilaçlar, tedavi ve doktora gelip gitmekten çok daha önemli”

Kalp hastalıkları için bizi aday haline getiren bir takım faktörlerin olduğunu aktaran Prof. Dr. Karabulut, yaşam şekli modifikasyonu ilaçlarla tedavi ve doktora gelip gitmekten çok daha önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aziz Karabulut, “Bu faktörlerin bir kısmı değiştirilemez bir kısmı ise değiştirilebilir karakterdedir. Düzeltebileceğimiz şeyleri elimine etmektir. Toplumumuz oturan boğa ve hareketsiz. Hareketi artıracağız, günde 45 dakika düzenli bir fiziksel aktivitede bulunmalıyız. Beslenmemizi daha az kolesterol, karbonhidrat daha fazla Akdeniz tipi beslenmeye değiştirmek zorundayız. Sigarayla ciddi manada savaşmak zorundayız, kilo vermek zorunda şekerimizi ve tansiyonumuzu düzeltmek zorundayız. Periyodik aralıklarla doktorumuza başvurmalıyız. Örneğin 20 yaşındaki bir gencin hiç gitmemişse şeker, tansiyon ve kolesterolüne baktırmalı. 5 yılda bir bu süreç devam etmeli. Ama 40 yaşında bu süreyi hiçbir şikayeti olmasa bile 2 yıla çekiyoruz. Yaşam şekli modifikasyonu ilaçlar, tedavi ve doktora gelip gitmekten çok daha önemli” diye konuştu.

Ağrı yaşayanlar doktorun yolunu tutmalı

Kalp hastalıklarının sebebi damar tıkanıklığı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karabulut, bunların bir numara belirteçlerinden biri ağrı olduğunu kaydetti. Karabulut, “Özellikle göğüs kafesi üzerinde sıkıştırıcı, yanıcı, kola yayılan ve çeneye yayılan bir ağrıdır. Bu ağrılar bir egzersiz aktivitesinde ortaya çıkar. Nefes darlığı, kapasitede azalma, tansiyonu olan hastalarda baş ağrısı gibi şikayetler hastayı hekime getirmek durumundadır” şeklinde konuştu.