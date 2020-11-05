Online eğitim göz sağlığını olumsuz etkiliyor

Devam eden Covid-19 süreci nedeniyle öğrencilerin çoğu çevrimiçi dersler alıyor. Yaşanan süreçte çevrimiçi öğrenme tek seçenek gibi görünüyor olabilir. Yine de bilgisayar, tablet ve telefon başında oldukça uzun saatler geçiren öğrencilerin ebeveynleri, çocuklarının sağlıkları için endişeli durumda. Avrasya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kemal Yıldırım çocukların göz sağlığını korumak adına yapılabilecek ipuçlarını anlattı.

Ebeveynler çocuklarının sağlığı için endişeli

Okulların kapalı kalması durumu öğrencileri yeni bir sürece alışmak için zorlar durumda. Öğrenciler kendilerini, eğitim sisteminde daha önce yaşamadıkları bir tecrübenin içerisinde bulurken bir takım sağlık sorunları ile de karşı karşıya kaldılar. Bilgisayar, tablet ve telefon başında geçirilen uzun saatler öğrenciler üzerinde baş ağrısı, göz sorunları ve stres meydana getirdi. Göz yorgunluğu, oluşan en yaygın sorunlardan biridir. Gözde yaşanan sağlık problemlerinin semptomları; aşırı göz kırpma, gözlerin sık sık ovulması, kuru gözler, göz yorgunluğundan kaynaklanan baş ağrılarını içerir. Ebeveynler, çocuklarının sağlığını korumak için önlemler almalıdır.