Onlarca bisikletçi bağımlılığa karşı sahilde pedal çevirdi, renkli anlar havadan görüntülendi

Tekirdağ’da bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi. Onlarca bisikletçinin renkli anları havadan görüntülendi.

Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde aynı gün düzenlenen turun Tekirdağ ayağı, Yeşilay Tekirdağ Şubesi tarafından gerçekleştirildi. Bisiklet turuna amatör ve profesyonel sporcular yoğun ilgi gösterirken, onlarca bisikletli iyi ve sağlıklı yaşam için pedal çevirdi. Sahil yürüyüş alanından başlayan bisiklet turu, şehir içinden devam ederek aynı noktada sona erdi. Burada açılan stantta katılımcılara hediyeler verildi. Onlarca bisikletçinin renkli anları havadan da görüntülendi.

Bağımlılıkla mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, “Genel merkezimizin talimatları doğrultusunda Türkiye’de 81 ilde bağımlılıklara dikkat çekmek için pedallayacağız. Bağımlılık dediğimizde aslında çok basit bir kelime gibi geliyor ama tabii ki bunların başında madde bağımlılığı, tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, şu anda elimizde gördüğünüz bu telefonlarda dahi dijital bağımlılık gibi birçok bağımlılık var. Aslında bunu şöyle söylemem lazım; telefonum günde onlarca kez çalıyor. İnanın birçok ailede anne, baba arıyorlar. Çocukları bağımlı olmuş, bundan nasıl kurtarabiliriz diye çabalıyorlar. İşte bizler de bağımlılıklar hiç olmasın diye bağımlılıklara dikkat çekmek için çok uzun zamandır Yeşilay olarak varız. Yeşilay ailesi olarak etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz bu etkinlik yaklaşık on yıldır devam ediyor. Ama pandemi dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bu etkinliğe ara verildi. Ama Allah kısmet etti, açık alan etkinliklerimize devam ediyoruz. Bakın burada Yeşilay gönüllüsü bir sürü arkadaşımız var. Sosyal medyadan tanıtımlarımızı yaptık, arkadaşlarımızı çağırdık. Bir teşekkür etmek istiyorum siz değerli basın mensuplarına. Bizler, sizlerle varız. Biz istediğimiz kadar bir şeyler yapmaya çalışalım. Sizler halkı bilinçlendirmek için, halka bunları duyurmak için çalışmazsanız bizim yaptıklarımızı kimse duymaz. Onun için ben sizlere teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bugün bütün bağımlılıklara dikkat çekmek için, bağımlılıklardan uzak durmak için, bağımlılıklardan uzak bir nesil ortaya çıkarmak için iyi ki Yeşilay var diyoruz. Yeşilay hep benimle diyoruz. İnşallah Yeşilay hep olur. İnşallah bağımlılıklardan uzak oluruz” dedi.

Düzenlenen etkinliğe Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi de destek verdi.