Öncelik toplum sağlığı

Bilimin E Hali Hibrit Eczacılık Buluşması yoğun ilgiyle takip edildi.

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Aykanat, başta eczacılar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına büyük katkı sağladığını düşündükleri ve Türkiye’nin önde gelen tıp uzmanlık derneklerinin değerli hocaları, sektörün değerli temsilcileri ile hazırlanan doyurucu bilimsel programın yer aldığı etkinliğin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Aykanat, “Eczacılığın, eczanelerin, tüm sağlık sektörünün ve halkın sağlıklı geleceği için geleceğe yön verebilecek eğitimsel, sosyal ve ekonomik projeler üretebilmeyi hedefleyen bir misyonla kurduğumuz dernek olarak yeni bir hikayeye başlıyoruz. Endüstri, eczacılarımız ve tüm toplumla dayanışma içerisinde olmak bu serüvende en büyük hedefimiz olacaktır. Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi olmanın kolay bir görev olmadığının; işten, aileden, kendi hayatından fedakarlıklar gerektirdiğinin farkındayız. Bu görevin ne tür sorumluluklar içerdiğinin bilincindeyiz. Derneğimizde hem kurum olarak hem de üyelerin özveriyle çalışması sayesinde bugüne kadar çok başarılı işler yapıldı, bununla gurur duyuyoruz ve hep beraber de gurur duymalıyız. Yönetim kurulumuzla birlikte, sizlerden aldığımız ilham ve güçle Derneğimizin vizyonunu genişletmeye, mesleğimizde biriken sorunlar karşısında hep beraber çözümler üretip dönüştürmeye hazırız. Dönüşüm kelimenin tam anlamıyla formunuzun ötesine geçmek demektir. Bizler de yapmış olduğumuz değerlendirmeler ışığında bu dönüşümün öncüsü olmak için, Yönetim Kurulumuzun görev yapacağı dönemde öncelikli olarak ele almayı planladığımız konuları ana hatlarıyla planlamış bulunuyoruz.”

“Hangi proje veya vizyonu geliştirsek geliştirelim meslek yeminizin gerekliliği olan toplum eczacılığını esas edinerek toplum sağlığına faydalı olmasını en başa koyacağız“ diyen Aykanat, "Mesleki gelişimimizi arttırmak, yenilikleri takip edebilmek, eğitimler verebilmek, genç meslektaşlarımıza bilgi aktarabilmek, endüstri ile iş birliği yapabilmek ve sosyal olarak meslek birliğimizi buluşturmak adına kongre ve toplantılarımıza hız kesmeden devam edilmesi planlanmaktadır. Bu sebeple 2 yılda bir gerçekleşen fiziki buluşmalarımızın yanı sıra küçük alt toplantılar ve eğitimler gerçekleştirmek üzere çalışmalarımız olacaktır” diye konuştu.