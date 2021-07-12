Omuz ağrınız uyutmuyor, saçınızı toplamakta güçlük çekiyorsanız dikkat

Pandemi sürecinde, özellikle evden çalışan kişilerde omuz ve eklem ağrıları şikayetinde artış yaşandı. Hareketsiz yaşam süren, gerginlik yaşayan ve bilgisayar başında oturarak iş yapan kişilerde omuz ağrısının daha çok görüldüğünü dile getiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, "Bu hastalıkta kişi, gece uykusundan uyandıran omuz ağrıları yaşamaya başlar. Hatta kadın hastalar, saçlarını toplamak için kollarını kaldıramayacak duruma gelir. Ağrı kesicilerle bu ağrıyı geçiştirmemek gerekir. Tendon sıkışmasının habercisi olan bu durum, erken dönemde teşhis edilirse fizik tedavi ile tedavi edilir, eğer geçiştirilirse cerrahi operasyona neden olabilir" dedi.

Covid-19 salgını sonrası 1 yıldan uzun süredir devam eden hareketsiz yaşam, pek çok sağlık sorununa neden olduğu gibi ortopedik rahatsızlıkları da beraberinde getirdi. Bu rahatsızlıklardan birinin de omuz bölgesindeki tendonların sıkışması olduğunu ifade eden Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, "Omuz kaslarını olması gerekenden az kullanmak bu rahatsızlığın ana nedeni. Kürek kemiğinin çok esnek olması gerekir; ama oturarak çalışa, gerginlik, duruş bozuklukları, kürek kemiğinin hareket kabiliyetini azaltmaya başlar. Bu durumda omuz eklemine daha fazla yük biner ve bu sıkışmayı tetikler. Anatomik olarak omzu döndüren kaslar dar bir alandan geçer, bazı insanlarda bu alan daha dardır ya da yoktur. Kişi, omuz kuşağı kaslarını ihmal ettiği için o kaslar zamanla fonksiyonunu kaybetmeye başlar. Bu durum kısır döngüye döndüğünde sıkışma meydana gelir" diye konuştu.

Ağrı uykundan uyandırıyorsa dikkat

Omuz ağrısı yaşayan kişilerin gece üstüne yatamaz duruma geldiğini, çoğu zaman da basit bir ağrı kesici ile ağrıyı gidermeye çalıştığını söyleyen Doç. Dr. Levent Küçük, “Bu problemin üzerine gidilmezse, ağrı kişiyi gece uykudan uyandıracak kadar şiddetlenir. Burada dikkat edilmesi gereken ve gözden kaçırılan konu bu durumun, omuzların döndürücü kaslarının sıkışmaya başladığı anlamına geldiğidir. Kişi omzu ağrıdığı için kolunu kullanmayı ister istemez ihmal etmeye başlar. Bu da donuk omuz denilen hareket kısıtlılığına sebep olur. Mesela bir kadın saçını toplamakta güçlük çeker çünkü kolunu kaldıramaz. Ya da kişiler giyinirken zorlanmaya başlar. Hayat kalitesini bozan ağrılı bir süreç başlar" dedi.

Bu tür durumlarda ağrıyı görmezden gelmek yerine, kişinin fizik tedavi uzmanına görünmesinde fayda olduğunu belirten Doç. Dr. Küçük, “Yol yakınken; yani ağrının henüz başında müdahale edilirse kişi hiç problemsiz hayatına devam edebilir; ancak kastaki sıkışıklık yırtığa neden olursa o zaman cerrahi müdahale gerekebilir. Hastaya kaslarını nasıl kullanması gerektiğini göstermek gerekir. Bunu da bilinçli sporla yapabiliriz. Kürek kemiğini esneten egzersizlerin bu durumda çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle kişilerin kendilerini gece uykudan uyandıracak omuz ağrılarını ciddiye almalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.